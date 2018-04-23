Квартиры в Новой Москве подорожали почти на 5%

По итогам I квартала на первичном рынке Новой Москвы объем предложения снизился на 13,2%, сообщает компания "Метриум". Средняя цена кв.м выросла на 4,8%.

По данным "Метриум", по итогам I квартала 2018 года на первичном рынке жилья Новой Москвы продажи велись в 36 проектах, в которых насчитывалось порядка 9 700 квартир общей площадью 491,7 тыс. кв.м.

Структура предложения по округам практически не изменилась: доля НАО составила 98% (+0,6 п.п.). На Троицкий административный округ соответственно пришлось 2%.

Эксперты отмечают, что в I квартале продолжилось дальнейшее увеличение объема лотов в многоэтажных корпусах. Их доля выросла на 2,4 п.п. и составила 92,2%, тогда как предложение в домах средней этажности снизилось на 1,5 п.п. до 5,5%. На малоэтажную застройку пришлось только 2,3% (-0,9 п.п.).

По подсчетам аналитиков "Метриум", к концу I квартала 2018 года средняя цена кв.м на первичном рынке жилья Новой Москвы находилась на уровне 104 210 руб., что на 4,8% больше показателя конца прошлого года. В разрезе по округам она составила 105 230 руб. в НАО (+4,6%) и 65 385 руб. в ТАО (-1,1%). Средняя стоимость квартиры в Новой Москве составила 5,3 млн руб. (+4,3%).

В разбивке по типологиям к концу первого квартала 2018 года средний бюджет покупки студий составил 3 млн руб. (+15%), однокомнатных квартир — 4,3 млн руб. (+6%), двухкомнатных — 5,9 млн руб. (+3%), трехкомнатных — 8,7 млн руб. (+1%), многокомнатных — 10,6 млн руб. (-1%), сообщает "Метриум".