Миллионники сократили ввод офисов

В 2018 году в регионах России будет введено в 5 раз меньше офисных площадей, сообщает компания CBRE. Это сравнимо с максимумом 2012 года.

В текущем году в российских городах-миллионниках регионах запланирован ввод 68 000 кв.м офисных площадей. То есть всего одна пятая по сравнению с максимальным вводом, зафиксированным в 2012 году.

По объему качественного офисного предложения среди городов России лидирует Екатеринбург (86 тыс. кв м). Далее идет Новосибирск (29 тыс. кв.м) и Пермь (17 тыс. кв.м).

В стадии строительства находятся объекты в Казани, Волгограде и Воронеже. А вот в Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов бизнес-центров в активной стадии строительства.

Общий объем предложения качественных офисных площадей во всех городах России с населением более 1 млн. человек составляет 2,2 млн кв.м. По количеству это сопоставимо с объемом предложения в Санкт-Петербурге. Но в 6,9 раз меньше, чем объем качественных офисных площадей в столичном мегаполисе.

Что касается аренды, то в Екатеринбурге средневзвешенная ставка в первом полугодии 2018 года увеличилась на 12% и составила 1 146 руб за кв м/месяц.

Если брать среднюю цифру по городам-миллионникам, то ставки аренды находятся в диапазоне 764 — 1 486 руб./кв.м/месяц на помещения класса А и 567 — 1 006 руб./кв.м/месяц на помещения класса B.