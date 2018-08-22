Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Миллионники сократили ввод офисов

Экономика » Недвижимость

В 2018 году в регионах России будет введено в 5 раз меньше офисных площадей, сообщает компания CBRE. Это сравнимо с максимумом 2012 года.

В текущем году в российских городах-миллионниках регионах запланирован ввод 68 000 кв.м офисных площадей. То есть всего одна пятая по сравнению с максимальным вводом, зафиксированным в 2012 году.

По объему качественного офисного предложения среди городов России лидирует Екатеринбург (86 тыс. кв м). Далее идет Новосибирск (29 тыс. кв.м) и Пермь (17 тыс. кв.м).

В стадии строительства находятся объекты в Казани, Волгограде и Воронеже. А вот в Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов бизнес-центров в активной стадии строительства.

Общий объем предложения качественных офисных площадей во всех городах России с населением более 1 млн. человек составляет 2,2 млн кв.м. По количеству это сопоставимо с объемом предложения в Санкт-Петербурге. Но в 6,9 раз меньше, чем объем качественных офисных площадей в столичном мегаполисе.

Что касается аренды, то в Екатеринбурге средневзвешенная ставка в первом полугодии 2018 года увеличилась на 12% и составила 1 146 руб за кв м/месяц.

Если брать среднюю цифру по городам-миллионникам, то ставки аренды находятся в диапазоне 764 — 1 486 руб./кв.м/месяц на помещения класса А и 567 — 1 006 руб./кв.м/месяц на помещения класса B.

 

Наследники сдают жилье в аренду Наследники сдают жилье в аренду

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы площадь недвижимость строительство регионы России офисные помещения города-миллионники
Обсудить
Актуальная аналитика
Кошелек
Питаться с дачи приятней и полезней
Партии
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Аналитика
Молодые мамы и биткоин
Новости Все >
В Киеве приготовились к восстанию регионов после выборов
Аренда квартир в небоскребах стала заоблачной﻿
Сподвижник Касьянова "воскрес" после сбора денег на похороны
В Германии увидели мрачное будущее в отношениях с Россией
СМИ рассказали про встречу Typhoon и Су-30 над Черным морем
Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко
Ученые назвали болезни, от которых защищает кормление грудью
Банк Таиланда объявил о запуске проекта цифровой валюты
В минфине рассказали о стратегии ответа на санкции Запада
Названа польза сахара для продления жизни
Читательский топ
В NASA заявили об астероиде, который может упасть на Землю
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Премьер Болгарии отказал Ангеле Меркель в важной просьбе
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам

Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.

Во что превратится организм от овсянки по утрам
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"

Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.

Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Украина
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Общество
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Экономика
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Происшествия
В РКК "Энергия" выявили взяточников
Любовь Степушова Как меняется самая русофобская страна Европы Любовь Степушова Руслан Веснянко Зачем Украине радикалы и националисты Руслан Веснянко Игорь Буккер Новые власти обычно начинают с разгрома СМИ Игорь Буккер
Комментарии
Касьянов пообещал России осаду и разруху
В Германии увидели мрачное будущее в отношениях с Россией
В Киеве приготовились к восстанию регионов после выборов
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Сподвижник Касьянова "воскрес" после сбора денег на похороны
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Разведка США: Путин может разделить Америку
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Как меняется самая русофобская страна Европы
Касьянов пообещал России осаду и разруху
ТПУ "Озерная" построят на западе Москвы﻿
ТПУ "Озерная" построят на западе Москвы﻿
Сподвижник Касьянова "воскрес" после сбора денег на похороны
В Киеве приготовились к восстанию регионов после выборов
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Места, где убивают, не спрашивая имени
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Касьянов пообещал России осаду и разруху
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар

Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.

Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ