Треть сданных в аренду квартир выставлены на продажу

Почти треть лотов на столичном массовом рынке найма изначально выставлялись на реализацию, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость. На данный момент 2/3 из сданных в аренду квартир в Москве изъяты из продажи, 1/3 одновременно сдается и продается.﻿

Как отмечают эксперты, 35% столичных квартир, сдаваемых внаем, были выставлены на продажу. Затем они находились в т. н. двойной экспозиции — на рынке аренды и на вторичном рынке одновременно, после часть собственников этих объектов приняли решение отказаться от продажи и лишь сдавать свои квартиры.

По мнению аналитиков, значительная часть владельцев по-прежнему считает целесообразным одновременно разместить объявления и о продаже, и о сдаче в аренду своего лота — чтобы, пока он не будет продан, получать доход и не тратить дополнительные средства на содержание пустой квартиры.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, более 17 лет понадобится сдавать в аренду самую дешевую московскую "двушку", чтобы получить полную стоимость ее реализации. Многие потенциальные продавцы предпочли стать наймодателями и получать небольшой, но стабильный ежемесячный доход. В условиях нынешней волатильности валют на рынке жилья наметились новые тенденции: с одной стороны, инвестировать накопленные средства в недвижимость, с другой, отложить продажу "лишней" квартиры, опасаясь продешевить, и сдавать этот объект в аренду.

В настоящее время средняя стоимость найма 1-комнатной квартиры в Москве составляет 30 тыс. рублей в месяц, 2-комнатной — 35 тыс. рублей, 3-комнатной — 43 тыс. рублей, 4-комнатной квартиры — 55 тыс. рублей, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.