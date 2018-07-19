Столичный мегаполис попадает в тройку крупных российских городов, получающих минимум солнечных лучей, сообщает пресс-служба ГК "Рассвет".
Как отмечают эксперты, инсоляция жилых помещений считается оптимальной, когда прямые солнечные лучи непрерывно освещают поверхности не менее 2,5 часов. В Москве достичь желаемого уровня инсоляции порой достаточно сложно.
Как отмечается в сообщении, москвичи видят солнце в среднем 56-60 дней в году. В 2016 году солнечных дней было 91, а вот в 2017 — всего 55. Годовая инсоляция одного квадратного метра в Москве составляет всего 1 МВт, тем самым мегаполис попадает в тройку крупных российских городов, получающих минимум солнечных лучей.
По мнению Андрея Гайдукова, директора по маркетингу и рекламе ГК "Рассвет", смог над городом и малое количество солнечных дней вынуждает покупателей быть более внимательными к таким моментам, как освещенность квартиры. Она важна как для покупателей студий, где, как правило, предусмотрен только один оконный проем, так и для семей, выбирающих трехкомнатные квартиры.
"В малоэтажных комплексах выбор светлых квартир гораздо больше, поскольку невысокая плотность застройки и небольшая этажность домов обеспечивают более высокий уровень инсоляции как территории жилого комплекса, так и квартир. Жители малоэтажных домов могут получить на треть больше солнечных лучей, чем в многоэтажной застройке", - подчеркнул Андрей Гайдуков.
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