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Источник Правда.Ру

Реновация как новый формат городской среды коснется всей России

Экономика » Недвижимость

Реорганизация городских пространств и постепенная замена хрущевских пятиэтажек на современное жилье необходима не только Москве, но всей стране, считает главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Город, безусловно, должен развиваться. Формат пятиэтажек в советское время декларировался как временное жилье. Да и у людей запросы на качество жизни были гораздо ниже. Сейчас такому мегаполису, как Москва, стыдно иметь подобный формат жилья", — заявил С. Кузнецов в рамках выставки АРХ Москва четверг.

По его мнению, не только столице, но и всей России, надо постепенно избавляться от такого жилфонда. С. Кузнецов пояснил, что программа реновации должна касаться не только замены старых домов на новые. "Фактически, это создание нового городского ландшафта, максимально комфортного и благоприятного для жизни. С новыми точками притяжения, новым качеством благоустройства и, как следствие, более высоким качеством жизни", — подчеркнул он.

"На самом деле преобразовать такую территорию и сделать там новый формат городской среды — очень сложная задача. Одна из сложнейших, которые когда-либо стояли перед городом", — добавил главный архитектор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что стартовавшая в столице программа реновации должна повысить качество жизни в городе. "Я очень прошу строителей сделать все, чтобы, вселяясь в новые дома, люди радовались не меньше, чем их предки — бабушки, дедушки, когда вселялись в первые хрущевские дома, для них это было просто чудом. Я убежден, что мы должны сделать качественные дома для будущего, которые лучше того, что есть в Москве, чтобы люди с радостью переселялись в свое новое жилье, которое будет служить им десятилетия", — заявлял С. Собянин.

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Темы Москва Россия недвижимость строительство программа реновации
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