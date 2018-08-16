Минстрой дал дополнительные разъяснения по новым правилам финансирования долевого строительства и банковского сопровождения.
По просьбе представителей банковского сообщества и девелоперов, работающих по договорам долевого строительства, Минстрой на своем официальном сайте разместил дополнительные разъяснения по новым правилам финансирования в этой сфере.
Отмечается, что прежде всего, они касаются применения норм вступивших в силу поправок в закон о долевом строительстве в отношении тех застройщиков, которые получили разрешения на строительство до 1 июля 2018 года.
В частности, Ассоциацию банков России интересовал упрощенный порядок банковского сопровождения расчетных счетов.
В разъяснениях Министерства говорится, что застройщики обязаны до 1 сентября 2018 года открыть расчетный счет в уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство, полученного до 1 июля 2018 года.
Принципиальные позиции касаются ограничений по совершению банковский операций по расчетному счету застройщика, связанных с исполнением обязательств девелопера, возникших до 1 июля 2018 года.
Прежде всего, уполномоченный банк имеет право приостановить проведение операции по счету, если не может установить, что данная операция является операцией по исполнению обязательств застройщика, возникших до 1 июля 2018 года.
Также банк вправе потребовать от застройщика предоставления дополнительных документов, подтверждающих, что застройщик осуществляет операцию по исполнению своих обязательств, возникших до 1 июля 2018 года.
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