Минстрой объяснил правила финансирования строительства по ДДУ﻿

Минстрой дал дополнительные разъяснения по новым правилам финансирования долевого строительства и банковского сопровождения.

По просьбе представителей банковского сообщества и девелоперов, работающих по договорам долевого строительства, Минстрой на своем официальном сайте разместил дополнительные разъяснения по новым правилам финансирования в этой сфере.

Отмечается, что прежде всего, они касаются применения норм вступивших в силу поправок в закон о долевом строительстве в отношении тех застройщиков, которые получили разрешения на строительство до 1 июля 2018 года.

В частности, Ассоциацию банков России интересовал упрощенный порядок банковского сопровождения расчетных счетов.

В разъяснениях Министерства говорится, что застройщики обязаны до 1 сентября 2018 года открыть расчетный счет в уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство, полученного до 1 июля 2018 года.

Принципиальные позиции касаются ограничений по совершению банковский операций по расчетному счету застройщика, связанных с исполнением обязательств девелопера, возникших до 1 июля 2018 года.

Прежде всего, уполномоченный банк имеет право приостановить проведение операции по счету, если не может установить, что данная операция является операцией по исполнению обязательств застройщика, возникших до 1 июля 2018 года.

Также банк вправе потребовать от застройщика предоставления дополнительных документов, подтверждающих, что застройщик осуществляет операцию по исполнению своих обязательств, возникших до 1 июля 2018 года.