К концу 2018 года спрос на высокобюджетную недвижимость Крыма может увеличиться как минимум в два раза, прогнозируют эксперты Резиденции "Дипломат".
По мнению аналитиков, резкого скачка цен не произойдет. Скорее это будет планомерный рост, который к концу года может достигнуть не более 5-10%.
За последние два года средняя площадь проданного апартамента в курортном комплекса Резиденции "Дипломат" составила 87 кв. м. Таким образом, произошло снижение на 14%. Средний чек сделки сократился на 25% и составил на конец июля 2018 года порядка 27 млн рублей.
Самыми востребованными лотами на сегодняшний день стали апартаменты-студии и двухкомнатные апартаменты с одной спальней. На них пришлось более 80% всех реализованных за год сделок.
Пик активности сделок пришелся на отпускной период. Как правило высокобюджетной крымской недвижимостью интересуются состоятельные москвичи, на них пришлось около 40% всех реализованных сделок.
Как отмечают эксперты, сегодняшний покупатель рационально подходит к выбору курортного жилья. Для него важна грамотная нарезка планировочных решений без лишних квадратных метров, за которые он не готов платить. В итоге сокращения площадей в ближайшие несколько лет будет только усиливаться.
Аналитики называют 2018 год можно самым важным для полуострова Крым с начала Референдума. Открытие нового терминала аэропорта Симферополь, ввод в эксплуатацию Керченского моста, активное строительство скоростной трассы Таврида — все эти позитивные факторы способствуют оживлению покупательского интереса к недвижимости в регионе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
Ближний Восток тысячелетиями был и остается сейчас одной из главных горячих точек планеты. Ситуация обострилась после создания еврейского государства, а в последнее время благодаря западному вмешательству заполыхал почти весь большой Ближний Восток. Но в центре событий по-прежнему остается Израиль, где пока сохраняется относительное спокойствие.