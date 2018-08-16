Спрос на элитное жилье в Крыму удвоится — Эксперты

К концу 2018 года спрос на высокобюджетную недвижимость Крыма может увеличиться как минимум в два раза, прогнозируют эксперты Резиденции "Дипломат".

По мнению аналитиков, резкого скачка цен не произойдет. Скорее это будет планомерный рост, который к концу года может достигнуть не более 5-10%.

За последние два года средняя площадь проданного апартамента в курортном комплекса Резиденции "Дипломат" составила 87 кв. м. Таким образом, произошло снижение на 14%. Средний чек сделки сократился на 25% и составил на конец июля 2018 года порядка 27 млн рублей.

Самыми востребованными лотами на сегодняшний день стали апартаменты-студии и двухкомнатные апартаменты с одной спальней. На них пришлось более 80% всех реализованных за год сделок.

Пик активности сделок пришелся на отпускной период. Как правило высокобюджетной крымской недвижимостью интересуются состоятельные москвичи, на них пришлось около 40% всех реализованных сделок.

Как отмечают эксперты, сегодняшний покупатель рационально подходит к выбору курортного жилья. Для него важна грамотная нарезка планировочных решений без лишних квадратных метров, за которые он не готов платить. В итоге сокращения площадей в ближайшие несколько лет будет только усиливаться.

Аналитики называют 2018 год можно самым важным для полуострова Крым с начала Референдума. Открытие нового терминала аэропорта Симферополь, ввод в эксплуатацию Керченского моста, активное строительство скоростной трассы Таврида — все эти позитивные факторы способствуют оживлению покупательского интереса к недвижимости в регионе.