Гостиничный комплекс появится на Поклонке

Крупный многофункциональный гостиничный комплекс построят на западе Москвы, пишет газета Ведомости. Проект будет включать в себя премиальные резиденции и 5-зведочную гостиницу.

Как отмечает издание, градостроительно-земельная комиссия Москвы еще в 2016 году разрешила построить на Поклонной улице гостинично-деловой центр на 98,777 тысячи квадратных метров. Рабочее название проекта — бизнес-центр "1812".

Напомним, что до кризиса 2008 года на этом месте планировалось построить бизнес-центр на 98,8 тыс. кв.м. Но проект был заморожен на начальной стадии строительства.

После проведения сложных деловых переговоров вместо запланированного на Поклонной улице бизнес-центра было решено построить многофункциональный комплекс площадью 100 тыс. кв.м. В его составе будут офисы, гостиницы, апартаменты и торговый центр.

Сообщается, что fee-девелопером нового комплекса на Поклонной будет компания Wainbridge. "БТА банк" останется инвестором. Партнеры рассчитывают достроить объект в течение двух лет.

Уточняется, что себестоимость строительства может варьироваться от 97,5 тыс. до 148,2 тыс. руб. за 1 кв.м.

Эксперты называют этот проект потенциально успешным из-за удачной локации для гостиницы — рядом "Москва-Сити", станции метро и Московского центрального кольца".