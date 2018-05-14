Одиннадцать сельских домов культуры отремонтируют в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии планируют до конца текущего года провести капитальный ремонт 11 сельских домов культуры в 10 районах республики. Агентство РИА Новости приводит слова главы региона Юрия Кокова о том, что на это будет потрачено около 71 миллиона рублей.

"Кабардино-Балкария включена в федеральную госпрограмму развития культуры и туризма до 2020 года, по которой республике на текущий год выделено около 65 миллионов рублей, плюс наше и муниципальное софинансирование — всего около 71 миллиона рублей. На эти средства мы планируем до нового года капитально отремонтировать 11 сельских домов культуры в 10 районах", — сказал Коков в понедельник на совещании в Нальчике.

Он отметил, что часть этих ДК построены 70-80 лет назад, а некоторые из них никогда не ремонтировались. "Наша задача — добиться максимально эффективного использования данных средств, обеспечить высокое качество строительства и своевременно его завершить. Мы должны на Новый год подарить людям обновленные дома культуры", — заявил глава КБР.

Как сообщает агентство РИА Новости, премьер-министр республики Алий Мусуков пояснил, что капремонт ДК будет проведен в селениях Верхний Куркужин, Хатуей, Нижний Черек, Каменномостское, Нижний Чегем, Шалушка, Новоивановское, Дейское, Карагач, Бабугент и Былым. "Все средства разделены поровну между муниципалитетами, сейчас они определяют генеральных подрядчиков", — добавил он.

Глава республики призвал глав районных администраций лично контролировать ход строительных работ. "Не стесняйтесь оскорбить подрядчиков недоверием, не дайте вас обмануть даже на гвозде, привлекайте к контролю за ходом работ общественность. Уверен, что мы справимся с поставленной задачей", — подчеркнул Коков.

Ранее сообщалось, что в 2017 году власти КБР сдали в эксплуатацию 11 новых ДК.