Москва проведет конкурсы на дизайн станций метро — Хуснуллин

Порядка 10 архитектурных конкурсов на дизайн новых станций метро планируется провести до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, уже готовятся технические задания по ряду крупных, знаковых станций.

"По мере готовности документов, перед проектированием станций, будем объявлять конкурсы", - подчеркнул М. Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что конкурсы стали хорошей формой выбора дизайна станций метро. "Мы уже открыли для себя множество новых имен интересных дизайнеров-новаторов, способных в ограниченных рамках сложного подземного проекта создавать архитектурные шедевры. И я думаю, что мы еще не раз вернемся к этому опыту", — заявил М. Хуснуллин.

Напомним, что впервые архитектурный конкурс на лучшее оформление станций метро в Москве прошел в 2014 году. Архитекторы разработали дизайн станций "Солнцево" и "Новопеределкино". Позднее были проведены конкурсы на разработку архитектурно-художественной концепции станций "Нижние Мневники", "Терехово", "Шереметьевская", "Ржевская" и "Стромынка".

Весной этого года с помощью конкурса был определен дизайн станций метро "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".