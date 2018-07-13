Порядка 10 архитектурных конкурсов на дизайн новых станций метро планируется провести до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, уже готовятся технические задания по ряду крупных, знаковых станций.
"По мере готовности документов, перед проектированием станций, будем объявлять конкурсы", - подчеркнул М. Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса отметил, что конкурсы стали хорошей формой выбора дизайна станций метро. "Мы уже открыли для себя множество новых имен интересных дизайнеров-новаторов, способных в ограниченных рамках сложного подземного проекта создавать архитектурные шедевры. И я думаю, что мы еще не раз вернемся к этому опыту", — заявил М. Хуснуллин.
Напомним, что впервые архитектурный конкурс на лучшее оформление станций метро в Москве прошел в 2014 году. Архитекторы разработали дизайн станций "Солнцево" и "Новопеределкино". Позднее были проведены конкурсы на разработку архитектурно-художественной концепции станций "Нижние Мневники", "Терехово", "Шереметьевская", "Ржевская" и "Стромынка".
Весной этого года с помощью конкурса был определен дизайн станций метро "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Руководство Молдавии всячески выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" эксперт.