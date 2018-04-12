Сколько стоят квартиры в космических районах Москвы?

В Москве есть особые районы, которые отражают достижения и успехи в освоении космического пространства. Эксперты компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" подсчитали, сколько стоит недвижимость в космических районах столицы.

Музей космонавтики на ВДНХ, аллея Космонавтов, гостиница Космос, Дом-музей С. П. Королева, монументы и макет ракеты Восток, Звездный бульвар. Как отмечают в "Супермаркете недвижимости", средняя стоимость квадратного метра здесь составляет порядка 180 000-205 000 рублей за доступный сегмент. Наименее дорогой вариант оценен в 5,1 млн рублей. Это "однушка" площадью 30 кв.м на 1-м этаже пятиэтажного дома на ул. Константинова.

Бизнес-класс в самом космическом районе Москвы предлагается в пределах 350 000-430 000 рублей за кв.м. Например, недалеко от дома-музея Академика Королева можно приобрести видовую квартиру площадью 106 кв.м за 37 млн рублей. В целом выбор достаточно широкий — здесь присутствуют и пятиэтажки, и 9-12-этажные блочные дома, и прекрасные "сталинки", и современные монолитные дома точечной застройки, и панели Лужковского правления (П-44Т и их модификации).

Эксперты отмечают еще один символ столицы — знаменитая площадь Москвы и памятник Гагарину. Если говорить о рынке недвижимости, то локация вблизи метро "Ленинский проспект" представлена смешанной застройкой, в которой преобладают кирпичные дома 60-х годов. В непосредственной близости от площади Гагарина можно купить 1-комнатную квартиру площадью 38 кв.м за 8 млн руб. Двухкомнатная квартира на улице Вавилова площадью 58 кв.м предлагается за 9,6 млн руб., а трехкомнатная площадью 65 кв.м — за 12 млн руб. Средняя цена квадратного метра в данной локации составляет 170 000 -200 000 рублей.

Космические успехи увековечены и поблизости от станции метро "Динамо". В Петровском парке находится памятник собаке Лайке, которая была первым живым существом, выведенным на орбиту, а еще неподалеку располагается Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России. По данным "НДВ-Супермаркет недвижимости", средняя цена квадратного метра в ближайшем окружении — 160 000 -180 000 рублей, при этом район в основном представлен кирпичными домами 50-60-х годов постройки. Однокомнатная квартира площадью 31 кв.м предлагается за 6 млн рублей, 2-комнатная квартира площадью 44 кв.м на Планетной улице — за 7,2 млн руб., трехкомнатная квартира площадью 58 кв.м — за 9,5 млн руб.

Как отмечают эксперты, тематика космоса присутствует и в Сокольниках — здесь для детей создан сад Астрономов, а узнать больше о жизни звезд позволит действующий мини-планетарий. Средняя цена квадратного метра — 170 000-190 000 руб. за кв.м, а район представлен смешанной застройкой 60-70-х годов и современными монолитами. Однокомнатную квартиру площадью 32 кв.м на ул. Гастелло можно рассмотреть за 6,2 млн рублей.