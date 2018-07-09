Разрешений на строительство выдано в 7 раз больше

За последнюю неделю июня 2018 года Мосгосстройнадзором было выдано 52 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов только в старых границах Москвы, сообщает компания Knight Frank.

Как отмечают эксперты, данный показатель более чем в 7 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано всего 7 разрешений на строительство жилья.

По мнению аналитиков, всплеск активности девелоперов связан с вступлением в силу с 1 июля 2018 года поправок к 214-ФЗ. Согласно новым законодательным нормам, застройщики могут привлекать средства дольщиков по старым правилам только в те проекты, которые получили разрешение на строительство до 1 июля.

По данным Knight Frank, из 52 разрешений на строительство, выданных Мосгосстройнадзором за последнюю неделю июня 2018 года — 20 шт. или 38%, пришлось на корпуса в новых жилых комплексах, остальные — на корпуса в рамках строящихся проектов.

Структура предложения новостроек по классам жилья, расположенного в старых границах Москвы

Эконом 7% Комфорт 36% Бизнес 44% Высокобюджетный 13%

По мнению директора департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, во II полугодии 2018 года активность застройщиков в части получения новых разрешений на строительство снизится, поскольку уже не будет необходимости в спешке.

"Те, кто хотел и получил разрешения на строительство, будут заниматься текущими проектами. Некоторые застройщики, напротив, не участвовали в гонке и отложили реализацию проектов до 2019 года", подчеркнула Ольга Широкова.