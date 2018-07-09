За последнюю неделю июня 2018 года Мосгосстройнадзором было выдано 52 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов только в старых границах Москвы, сообщает компания Knight Frank.
Как отмечают эксперты, данный показатель более чем в 7 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано всего 7 разрешений на строительство жилья.
По мнению аналитиков, всплеск активности девелоперов связан с вступлением в силу с 1 июля 2018 года поправок к 214-ФЗ. Согласно новым законодательным нормам, застройщики могут привлекать средства дольщиков по старым правилам только в те проекты, которые получили разрешение на строительство до 1 июля.
По данным Knight Frank, из 52 разрешений на строительство, выданных Мосгосстройнадзором за последнюю неделю июня 2018 года — 20 шт. или 38%, пришлось на корпуса в новых жилых комплексах, остальные — на корпуса в рамках строящихся проектов.
Структура предложения новостроек по классам жилья, расположенного в старых границах Москвы
|
Эконом
|
7%
|
Комфорт
|
36%
|
Бизнес
|
44%
|
Высокобюджетный
|
13%
По мнению директора департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, во II полугодии 2018 года активность застройщиков в части получения новых разрешений на строительство снизится, поскольку уже не будет необходимости в спешке.
"Те, кто хотел и получил разрешения на строительство, будут заниматься текущими проектами. Некоторые застройщики, напротив, не участвовали в гонке и отложили реализацию проектов до 2019 года", подчеркнула Ольга Широкова.
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