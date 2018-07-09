Москва запретила переработку мусора в Северном округе﻿

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отказала в строительстве мусороперерабатывающего завода на Вагоноремонтной улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Основными причинами запрета возведения данного объекта в Дмитровском районе столицы стали техническое несоответствие земельного участка, на котором предполагалось построить мусороперерабатывающий завод, а также мнение жителей, которые выступили против возведения подобного предприятия в их районе.

Согласно проекту, на земельном участке площадью 9,5 га АО "Домостроительный комбинат №7" намеревался построить промышленные объекты II и III класса вредности, отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды земельного участка, согласно которым планировавшееся строительство будет отменено.

Напомним, что это уже второй случай, когда столичные власти запрещает возведение мусороперерабатывающего предприятия в черте города.