Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отказала в строительстве мусороперерабатывающего завода на Вагоноремонтной улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Основными причинами запрета возведения данного объекта в Дмитровском районе столицы стали техническое несоответствие земельного участка, на котором предполагалось построить мусороперерабатывающий завод, а также мнение жителей, которые выступили против возведения подобного предприятия в их районе.
Согласно проекту, на земельном участке площадью 9,5 га АО "Домостроительный комбинат №7" намеревался построить промышленные объекты II и III класса вредности, отмечается в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды земельного участка, согласно которым планировавшееся строительство будет отменено.
Напомним, что это уже второй случай, когда столичные власти запрещает возведение мусороперерабатывающего предприятия в черте города.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции? Почему Россия помогла Эрдогану выиграть на президентских выборах? И на какие уступки он теперь может пойти? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" беседовали политолог Икбаль Дюрре и научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Амур Гаджиев.