Дома по реновации построят в поселке Новобратцевский

Дома для переселенцев по программе реновации могут построить в поселке Новобратцевский на северо-западе Москвы, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской в субботу.

По словам Юлианы Княжевской, сейчас разрабатывается проект планировки территории поселка Новобратцевский. Здесь могут появиться стартовые площадки для строительства домов по программе реновации.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что проектом развития коммунально-производственной территории, расположенной вблизи поселка Новобратцевский предусмотрено строительство ФОКа и пожарного депо с вертолетной площадкой.

"Интерфакс" отмечает, что на сегодня в столице утверждено 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом 3 млн 580 тыс. кв.м жилья.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.