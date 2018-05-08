Предложение новостроек Подмосковья сократилось на 13,2%

По итогам I-го квартала 2018 г. объем предложения на первичном рынке загородной недвижимости Московской области сократился на 13,2%. При этом, по данным компании "Метриум", средняя цена квадратного метра выросла на 3%.

Аналитики компании "Метриум" подвели итоги I квартала на первичном рынке новостроек Подмосковья. К концу I квартала 2018 года на первичном рынке загородной недвижимости московского региона было представлено 40 поселков с общим объемом предложения порядка 890 домовладений.

За отчетный период выборка сократилась на 13,2%. Столь значительное снижение вызвано как вымыванием предложения, так и выводом из продажи лотов по ряду проектов. При этом за квартал рынок не пополнился ни одним новым объектом, отмечают эксперты.

Как сообщает "Метриум", более 60% всего предложения по числу домовладений было сосредоточено на двух направлениях: Киевском и Новорижском (25,2% и 35% соответственно). За квартал доля первого сократилась на 5,6 п.п., доля второго, напротив, выросла на 4,2 п.п.

По мнению аналитиков, основной причиной метамарфоз послужило изменение структуры предложения. Доля Рублево-Успенского направления составила 22,9%, прибавив за квартал 2,5 п.п., Дмитровского — 13,4%, оставшись на прежнем уровне. Меньше всего лотов экспонируется на Минском шоссе -3,5% (-1,1 п.п.).

Превалирующий объем предложения на первичном рынке загородной недвижимости сосредоточен в поясе удаленности 21-30 км от МКАД (56,7%; -1,7 п.п.), отмечают эксперты "Метриум". Треть выборки (33,5%; +1,8 п п.) приходится на домовладения, расположенные в пределах 11-20 км от МКАД. Поселки, находящиеся на расстоянии 31-35 км и до 10 км от МКАД, занимают 6,9% (0,0 п.п.) и 2,9% (-0,1 п.п.) соответственно.

Большая часть экспонируемых коттеджей и участков с подрядом принадлежат элитному классу — 62,8% (+1,2 п.п.). Лоты бизнес-класса занимают 23,5% (-1,7 п.п.) от общего объема. Оставшаяся доля пришлась на комфорт-класс -13,7% (+0,4 п.п.).

По итогам I квартала 2018 года средняя площадь дома составила 491,4 кв.м. За отчетный период показатель увеличился на 3,8%, что связано с изменением структуры предложения. По четырем направлениям средний размер домовладения показал положительную динамику: Рублево-Успенское (+2,7%), Минское (+14,6%), Киевское (+6,4%) и Дмитровское (+7,2%). Уменьшение средней площади отмечено только на Новой Риге (-2,5%), отмечают эксперты.

По подсчетам аналитиков "Метриум", средняя цена кв.м на первичном рынке загородной недвижимости по состоянию на конец марта 2018 года составила 130 360 руб., что на 3% выше в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Корректировка показателя вызвана преимущественно изменением структуры предложения. Также по нескольким проектам отмечено прямое повышение цен. Кроме того, влияние оказал рост курса доллара (часть лотов экспонируется в валюте). В зависимости от направления динамика была разнонаправленной. Корректировка в отрицательную сторону произошла на Минском (-11,2%) и Новорижском шоссе (-2,3%). В остальных случаях средний показатель вырос: на Киевском и Дмитровском шоссе — на 1,9%, на Рублево-Успенском — на 11%.

Средняя стоимость домовладения составила 66,6 млн руб. За отчетный период она выросла на 7,6%. Аналогично показателю средней цены кв.м динамика в зависимости от шоссе была разнонаправленной. Увеличение отмечено на Рублево-Успенском (+16,1%), Киевском (+8,4%) и Дмитровском (+3,5%) направлениях. Снижение — на Минском (-16,5%) и Новорижском (-4,2%).

По мнению управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, начало 2018 года на рынке загородной недвижимости московского региона нельзя назвать активным. В экспозицию не поступило ни одного нового проекта. Для сравнения — в 2017 году за аналогичный период рынок пополнился одним объектом. За весь прошлый год в продажу вышло всего два поселка и три новые очереди в уже реализуемых проектах, отметил И.Менжунов.

Помимо экономических факторов спрос сдерживали погодные условия (снежный февраль), а также ожидание выборов президента (часть покупателей отложили приобретение ввиду возможных политических изменений). При этом количество совершенных сделок оказалось сопоставимым с показателем аналогичного периода прошлого года, подчеркнул И.Менжунов.