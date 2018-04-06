Move Realty Awards 2018: лучшие проекты рынка недвижимости

Лучшие проекты рынка недвижимости были объявлены на ежегодной премии Move Realty Awards 2018. Учредитель премии — федеральный информационный портал о недвижимости Move. ru.

В этом году премия прошла уже в четвертый раз. Было собрано рекордное количество заявок — свыше 100 девелоперов представили более 250 объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники конкурировали в 28 номинациях, разделенных в зависимости от стадии строительства, класса жилья и территориального расположения. Победитель выбирался в два этапа: оценка по критериям, основанным на потребительских запросах и голосование экспертного совета. Прием заявок на участие стартовал минувшей осенью. Два месяца шла оценка каждого номинанта и, наконец, были объявлены и награждены победители.

По словам сооснователя Move. ru Александра Дужникова, каждый год премия собирает все больше участников и гостей, развивается и растет, увеличивает свои масштабы и помогает объединить всех участников рынка на одной площадке.

Девелопером года была признана компания "ПИК". Лучшей ипотечной программой стала ЖК "Парк Апрель" компании KASKAD Family, лучшим архитектурным решением — ЖК "ORDYNKA" компании INSIGMA, лучшей технологией в интернет-маркетинге рынка недвижимости — CoMagic, а в номинации Народный выбор победил ЖК "SREDA" (Группа ПСН). Также были выбраны и лучшие проекты в сегменте комфорт-, бизнес- и премиум-классов.

Move Realty Awards была учреждена федеральным порталом Move.ru в 2014 году. За время существования премия заслужила признание и поддержку ведущих девелоперов и заняла достойное место среди ключевых мероприятий рынка недвижимости. Премия Move Realty Awards — это социально ориентированный проект, основные цели которого обращены к потребностям современного покупателя — определить надежных застройщиков и комфортные для проживания объекты недвижимости.