За последние семь лет дольщики инвестировали в строительство жилья в Москве около 3 трлн рублей, заявил журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы.
Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, только в I квартале 2018 года граждане инвестировали в строительство в Москве почти 131 млрд рублей.
"Подобную тенденцию по количеству привлеченных средств граждан мы ожидаем и по итогам II квартала 2018 года", — подчеркнул Константин Тимофеев.
Вместе с тем председатель Москомстройинвеста отметил, что сегодня в столице с привлечением средств населения строится 531 объект, 519 из которых — по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).
Сообщается, что на данный момент в столичном мегаполисе действует около 120 000 ДДУ. Это на 38,5% больше, чем год назад, так как в августе 2017 году в столице действовало порядка 86 000 ДДУ. Объем привлеченных в строительство денежных средств населения составляет 1,1 трлн рублей.
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