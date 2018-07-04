Граждане вложили в столичное жилье 3 трлн рублей

За последние семь лет дольщики инвестировали в строительство жилья в Москве около 3 трлн рублей, заявил журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, только в I квартале 2018 года граждане инвестировали в строительство в Москве почти 131 млрд рублей.

"Подобную тенденцию по количеству привлеченных средств граждан мы ожидаем и по итогам II квартала 2018 года", — подчеркнул Константин Тимофеев.

Вместе с тем председатель Москомстройинвеста отметил, что сегодня в столице с привлечением средств населения строится 531 объект, 519 из которых — по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).

Сообщается, что на данный момент в столичном мегаполисе действует около 120 000 ДДУ. Это на 38,5% больше, чем год назад, так как в августе 2017 году в столице действовало порядка 86 000 ДДУ. Объем привлеченных в строительство денежных средств населения составляет 1,1 трлн рублей.