Объем ипотеки вырос в 1,5 раза

На сделки с участием кредитных средств в Московском регионе приходится более 60% от всего объема продаж, сообщает компания "Бон Тон".

Как отмечают аналитики, усилия властей по снижению ипотечных ставок принесли ощутимые результаты. По итогам первого полугодия 2018 года, в агентстве недвижимости "Бон Тон" зафиксировали рост количества продаж с использованием кредитных средств.

По словам руководителя департамента ипотеки агентства недвижимости "Бон Тон" Ольги Шиховой, средние ставки составляют 9-9,5%, и такие условия можно назвать довольно привлекательными для заемщиков.

"Это еще не предел. Если брать для сравнения не средневзвешенные значения, а минимальный процент, то ставки на сегодняшний день могут быть значительно ниже", почеркнула Ольга Шихова.

Например, семьям, в которых второй или третий ребенок родился с 1 января 2018 года, доступен льготный период со ставкой 6%. Кроме того, застройщики готовы разрабатывать совместно с банками-партнерами специальные программы со сниженной ставкой в определенный промежуток времени.

Рост ипотеки является общей тенденцией по рынку. Статистика Росреестра по Москве показывает данные о регистрации 30 444 сделок против 16 762 за первые пять месяцев 2017 года.

Как отмечают в "Бон Тон", средняя сумма кредита по итогам первого полугодия находится на уровне 4,29 млн рублей, при этом минимальное значение составляет 1 млн рублей, а максимальное — 20 млн рублей.