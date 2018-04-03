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Бизнес-эмиграция скупает элитное жилье в России

Экономика » Недвижимость

Российская бизнес-эмиграция возвращается на отечественный рынок элитной недвижимости. По данным компании "Метриум", в I квартале 2018 года число обращений покупателей возросло на 21%.

В конце 2017 года резко увеличился объем инвестиций в российскую недвижимость со стороны россиян, находящихся за рубежом. В IV квартале 2017 года объем поступлений на операции с недвижимостью от физических лиц-резидентов России достиг $122 млн, что на 36% превысило показатель аналогичного периода 2016 года ($90 млн), сообщает "Метриум".

В I квартале 2018 года количество обращений — звонков, электронных писем, визитов представителей — от россиян-эмигрантов на покупку высокобюджетной недвижимости в столичном регионе выросло на 21%. По данным компании "Метриум", больше всего таких заявок пришло от россиян из Великобритании (66%), Германии (23%), Соединенных Штатов (9%).

Аналитики отмечают, что это максимальный показатель за всю историю. Предыдущий пик был зафиксирован в I квартале докризисного 2014 года, когда россияне перевели на родину $102 млн для покупки недвижимости. Всего за прошлый год общий объем таких переводов составил $265 млн, что на 12% больше, чем в 2014 году ($237 млн).

По словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, всплеск активности наших соотечественников, находящихся за рубежом, совпал по времени с заявлением бизнес-омбудсмена Бориса Титова о подготовке для президента Владимира Путина списка предпринимателей, готовых вернуться в Россию.

Темы жилье регион Россия бизнес столица недвижимость строительство рынок недвижимости
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