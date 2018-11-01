"Денег нет" - звучит не для всех. Кто же фавориты?

Фонд национального благосостояния России нужен как спасательный круг на случай тяжелого кризиса, уверяют в правительстве. Но куда из него утекают миллиарды рублей сегодня? Об этом "Правде.Ру" рассказал Борис Кагарлицкий.

Согласно поправкам в федеральный бюджет на 2018-2020 годы, которые внесло правительство России в Госдуму, профицит федерального бюджета составит за этот период 2,1 процента ВВП или 2 трлн 138,7 миллиарда рублей. Между тем, эти "неожиданные деньги", полученные по новому бюджетному правилу и перечисленные в Фонд национального благосостояния, не пускаются в экономику для осуществления реформ. Правительство РФ предпочитает изымать деньги у населения и бизнеса через повышение НДС и акцизов, повышение пенсионного возраста.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Профицит бюджета это очень плохая новость, потому что эти деньги будут "изъяты из экономики". По мнению эксперта, находясь в Фонде национального благосостояния (ФНБ), "они уже кому-то давно обещаны", просто нам не докладывают кому, но можно догадаться.

"Обратите внимание, что после того, как была принята пенсионная реформа, буквально сразу же ФНБ, который до этого шел на поддержание Пенсионного фонда России, сократился на полтора триллиона рублей. И тут же дали кредит Египту на строительство атомной электростанции. Естественно Египет не получил ни копейки, все деньги пошли "Ростатому", — отметил эесперт.

Он добавил, что кредит дали и Индонезии "на покупку наших военных самолетов" и тоже деньги ушли не ей. По словам Бориса Кагарлицкого, эти кредиты были обещаны задолго до принятия пенсионной реформы, "просто она была нужна, чтобы подобного рода сделки можно было проводить". "Чтобы пенсионры не могли претендовать на деньги Фонда национального благосостояния, хотя по закону это как раз их деньги".

"Они (правительство) стараются выжать из населения как можно больше, потому что возможно, что их обещания, которые они уже дали по кредитам, превосходят все масштабы, и бюджетного профицита, и других резервов, которые они накопили", — сделал вывод Борис Кагарлицкий.

Как сообщала "Правда.Ру" автор реформ — глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил во время парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионной системы денег из Фонда национального благосостояния хватит стране только на одну "экономическую болезнь" подобно той, что случилась в 2008–2009 годах. Кудрин напомнил, в тот период 50% резервного фонда ушли на то, чтобы спасти бюджетную систему. Сейчас "подушки", которая была у РФ в те годы, нет. Есть лишь Фонд национального благосостояния, он позволит устоять лишь в раз. "Пока у нас больше средств нет", — заключил Кудрин.

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