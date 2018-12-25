25 декабря Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил об уходе российского бизнеса от расчетов в долларах. По мнению главы Минфина, отказ от долларовых расчетов происходит из-за того, что около 30% переводов происходит с задержкой. Правительство считает необходимым наращивать расчеты в национальной валюте.
В своем интервью журналистам, Силуанов подчеркнул, что власти не ставили никаких директив частному сектору по снижению объема расчетов в долларах. Это происходит из-за заинтересованности самого бизнеса. На фоне того, как долларовые расчеты падают, повышается объем расчетов в юанях, евро и рублях. Глава Минфина отметил особые промедления при проведении долларовых платежей с азиатскими партнерами.
"Многим азиатским компаниям приходиться отказываться от доллара при расчетах с отечественными компаниями из-за большого промедления. Наибольшее количество времени отнимает запрос в Минфин США", - рассказал Антон Силуанов.
Ранее Центробанк уже рассказывал о недобросовестности китайских банков, которые предпочитают не разбираться в тонкостях американский санкций, а сразу блокировать любые финансовые операции с российскими компаниями.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал об особенностях санкционной борьбы между США и Китаем.
Фото: kremlin.ru
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