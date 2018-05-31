Китай продолжает расследование криптопирамиды OneCoin

Как сообщает китайская государственная газета Procuratorial Daily, местная прокуратура преследовала 98 человек и вернула 1,7 млрд. юаней, что составляет около $267,5 млн в деле с участием OneCoin.

Предполагаемая схема пирамиды OneCoin, которая, как считается, собрала с доверчивых инвестров до 15 млрд. юаней или $2,4 млрд. Расследование в отношении деятельности компании началось в июле 2016 года и контролировалась министерством общественной безопасности.

Мошенническая схема OneCoin позиционировала себя как криптовалюта и одновременно трейдинговая компания из Болгарии. Деятельность компаний, связанных с OneCoin и криптовалютой, основанной Руей Игнатой, расследуются в Великобритании, США, Ирландии, Италии, Канаде и Украине.

Схема OneCoin включала 20 провинций в Китае. Согласно данным отчета полиции, информация о деле "сложна", а объем участия "огромен". Последние 4 подозреваемых по делу были привлечены к уголовной ответственности, говорится в докладе полиции.

Один из подозреваемых был первоначально арестован в конце 2017 года местной прокуратурой после продажи OneCoin в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Примерно в то же время 33 обвиняемых были приговорены к четырем годам лишения свободы и оштрафованы от 10 тыс до 5 млн юаней (от $1565 до $783 тыс).

Размах мошеннической схемы позволил обмануть около 2 млн человек. Всего в Китае действовало 7 материнских пирамид, в которые привлекались участники на основе 140 уровнях членства.