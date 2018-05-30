29% немцев рассматривают криптовалюты в качестве инвестиций

29% граждан Германии рассматривают цифровую валюту как интересную инвестицию. Такие данные приводит немецкий банк Postbank в своем исследовании "Postbank Digital Study 2018" - "Digital German and the Money".

Согласно пресс-релизу, репрезентативный опрос среди 3100 немцев был проведен в феврале- марте. В возрастной группе от 18 до 34 лет почти каждый второй (46%) интересуется криптовалютой в качестве инвестиций, несмотря на негативный новостной фон.

В прошлом году показатели криптовалюты росли с одного рекордного уровня до другого, но с конца 2017 года цена Bitcoin, наиболее популярной криптовалюты, упала более чем на 65%. СМИ широко освещали колебания цен и мнения разных экспертов относительно перспектив криптовалют.

"Примечательно, что немцы по-прежнему заинтересованы в криптовалютах в качестве финансовых инвестиций, несмотря на высокие потери и очевидные риски", - говорит глава отдела Digital Postbank Томас Мангел.

"Существует определенная реальная опасность того, что люди потеряют деньги только потому, что они следуют ажиотажу. Биткоин был первой криптовалютой в 2009 году, а сейчас их более 1500. Децентрализованное управление данными и криптографически защищенные протоколы создают цифровые платежные операции без центральных органов, таких как банки", - отмечается в пресс-релизе.

В частности, независимость от созданных финансовых систем завораживает немцев в отношении криптовалют. Этот аспект значительно более важен для женщин - 60%, чем для мужчин -51%. С другой стороны, перспектива якобы высоких доходов, особенно интересует мужчин - 56% по сравнению с 36% женщин.

Для каждого третьего поклонника криптовалют важна анонимность. Для каждого пятого заинтересованного есть также эмоциональные причины, такие как острые ощущения и чувство "золотого рывка" в инвестировании в относительно новую форму цифровых инвестиций.

Как показало исследование, шаг к инвестициям делается особенно молодыми людьми. Так, среди жителей Германии в возрасте от 18 до 34 лет - 6% из них уже инвестировали в криптовалюту, а еще 14% планируют сделать это в течение года.

"Из-за средств массовой информации многие люди переоценивают свои знания о возможностях и рисках криптовалют в качестве инвестиций", - предупреждает Томас Мангель.

Например, многие могут не знать, что прибыль от криптовалют должна облагаться налогом, если они не будут храниться как минимум год. Кроме того, риску полной потери, которой не существует для других инвестиций в этой форме, не уделяется достаточного внимания.