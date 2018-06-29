Крупнейший японский мессенджер Line Corp. в июле запустит криптовалютную биржу BitBox, которая будет базироваться в Сингапуре.
BitBox будет поддерживать 30 криптовалют, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, при этом работать с фиатными средствами биржа не планирует.
Сайт биржи будет доступен на 15 языках, но его услугами не смогут воспользоваться жители Японии и США. Предполагается, что комиссия за осуществление транзакций составит 0,1%. Клиенты BitBox будут обязаны проходить KYC-процедуру ("знай своего клиента").
Как сообщает Bloomberg, мессенджер может создать собственный токен для вознаграждения пользователей за вклад в развитие сервиса.
В январе Line Corp. направила заявку в Агентство финансовых услуг Японии (FSA) на регистрацию изапуск интегрированной в платформу криптовалютной биржи.
В мессенджере Line встроена социальная сеть, в которой поддерживаются блоги и комментарии. 3 мая 2017 года серверы Line были внесены в Единый реестр запрещенных сайтов, у российских пользователей начали наблюдаться проблемы с получением и отправкой сообщений.
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