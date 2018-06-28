Huobi Pro приостанавливает работу в Японии

Криптовалютная биржа Huobi Pro приостанавливает работу с резидентами Японии со следующего месяца.

Соответствующее уведомление биржа направила клиентам по электронной почте. В сообщении Huobi Pro объясняет данный шаг требованием японского законодательства.

Чтобы соответствовать требованиям криптобиржа удалит страницы на японском языке с главной страницы и перестанет оказывать услуги японцам со 2 июля.

Как отмечает издание в дисклаймере криптобиржи на «торговых» страницах указано, что компания создана и зарегистрирована в республике Сейшельские Острова и действует в соответствии с законами Республики. Поскольку криптобиржа не зарегистрирована в соответствии с законом о денежных операциях Японии, то она не проводит виртуальный обмен валюты в Японии.

Биржа пока не предоставила информации о том, как пользователи могут вывести свои средства. 22 июня финансовый регулятор Японии - Агентство по финансовым услугам (FSA) опубликовал на сайте приказы по улучшению работы для шести криптобирж после проверок, совершенных в офисах компаний за последние несколько месяцев.

Уведомления об улучшении работы получили QUOINE, BitFlye, Bit Bank, BTC Box Corporation, Bit Point, Tech Bureau. FSA начала инспектировать работу лицензированных бирж в апреле этого года после хакерского взлома Coincheck, где были украдены монеты NEM на $530 млн., для обеспечения контроля за деятельностью криптовалютных площадок.

FSA заявила, что до тех пор, пока биржи не смогут удовлетворить все требования регулирующего органа, они должны продолжать предоставлять дополнительные отчеты до 10 числа каждого месяца. Кроме того, с июня в Японии вступил в силу запрет анонимных криптовалют, которые потенциально могут использоваться в преступных целях и препятствовать, например, расследованиям.