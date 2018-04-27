Американская компания Cisco, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, получила патент на систему "коллективных облачных вычислений", которую можно использовать и для майнинга.
Согласно информации Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), поданная Cisco ещё в сентябре 2015 года патентная заявка описывает варианты предоставления неиспользованной вычислительной мощности для определенных процессов, включая майнинг.
В документации описывается, как пользователь может "разделить" свои ресурсы на создание выделяемой вычислительной мощности для облачного приложения.
Затем его можно использовать для различных целей, говориться в официальном заявлении Cisco: "Эта модель подходит для создания предложений по распределённой обработке данных и сервисов, которым требуется оптимизация для обеспечения скорости, объема, масштаба и отказоустойчивости, стоимости и соответствия нормативным требованиям - например, распределенные системы защиты от кражи или связанные с ней кластерные, городские или муниципальные сервисы.
Один из вариантов использования - майнинг биткойна, который может быть очень интенсивным с точки зрения вычислительной мощности и обычно более удобен для каждого участника, когда он выполняется в майнинговых пулах".
Cisco позиционирует запатентованную технологию как легко масштабируемую и отказоустойчивую систему для подачи заявок и передачи документов, которая может использовать географическое распределение для разгрузки или её оптимизации, а также для перепродажи крупномасштабных недорогих вычислений и возможностей хранения.
Компания также подала патентные заявки на другие виды использования технологии блокчейна, в частности для отслеживания данных для групповых чатов.
Российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз приближались к французским военным кораблям.
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.
Беседа с российским подводником, капитаном 1 ранга Н.А.Черкашиным - ...Самое интересное, в этот момент в заливе Сидра находилась еще советская атомная подводная лодка К-172, под командованием капитана 2 ранга Николая Шашкова, вооруженная ракетами с ядерными боеголовками. У нее было задание: если американцы начнут высадку десанта на побережье Сирии, всплыть и нанести удар по израильскому побережью ядерными ракетами. А что такое израильское побережье? Это все государство Израиль, вытянутое вдоль побережья… То есть, 8 ядерных ударов по Израилю - и государства