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Cisco получила патент на "коллективные облачные вычисления"

Экономика » Криптовалюты

Американская компания Cisco, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, получила патент на систему "коллективных облачных вычислений", которую можно использовать и для майнинга.

Cisco получила патент на "коллективные облачные вычисления". 386432.jpeg

 Согласно информации Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), поданная Cisco ещё в сентябре 2015 года патентная заявка описывает варианты предоставления неиспользованной вычислительной мощности для определенных процессов, включая майнинг.

В документации описывается, как пользователь может "разделить" свои ресурсы на создание выделяемой вычислительной мощности для облачного приложения.

Затем его можно использовать для различных целей, говориться в официальном заявлении Cisco: "Эта модель подходит для создания предложений по распределённой обработке данных и сервисов, которым требуется оптимизация для обеспечения скорости, объема, масштаба и отказоустойчивости, стоимости и соответствия нормативным требованиям - например, распределенные системы защиты от кражи или связанные с ней кластерные, городские или муниципальные сервисы.

Один из вариантов использования - майнинг биткойна, который может быть очень интенсивным с точки зрения вычислительной мощности и обычно более удобен для каждого участника, когда он выполняется в майнинговых пулах".

Cisco позиционирует запатентованную технологию как легко масштабируемую и отказоустойчивую систему для подачи заявок и передачи документов, которая может использовать географическое распределение для разгрузки или её оптимизации, а также для перепродажи крупномасштабных недорогих вычислений и возможностей хранения.

Компания также подала патентные заявки на другие виды использования технологии блокчейна, в частности для отслеживания данных для групповых чатов. 

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