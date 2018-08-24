Регулятор США против фьючерсов на биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказала в удовлетворении девяти заявок на торговлю акциями индексных фондов ETF, привязанных к биткоину и торгующих фьючерсами на эту криптовалюту.

Регулятора беспокоят возможные манипуляции и махинации на криптовалютном рынке, а также обеспечение участниками рынка достаточной защиты инвесторов. Заявки были поданы еще в январе, но тогда комиссия решила задать дополнительные вопросы руководителям инвестфондов.

В результате до марта заявки находились на стадии предварительного рассмотрения и регулятор решил, что вопрос допуска биткойн-ETF на биржи требует более тщательной проверки и возможного изменения существующих правил, связанных с торгуемыми индексными фондами.

В результате SEC отказался вносить изменения, сомневаясь, что участники рынка смогут в должной мере противостоять возможным манипуляциям и махинациям для защиты своих клиентов и инвесторов, поскольку это противоречит существующему законодательству о биржах.

При этом SEC подчеркивает, что этот отказ не основан на "оценке природы инновации биткойна или технологии блокчейна".