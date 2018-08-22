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Банк из Лихтенштейна выпускает токен с привязкой к фиату

Экономика » Криптовалюты

Союзный банк Лихтенштейна - Union Bank AG станет первым полностью лицензированным и регулируемым банком в мире, который выпустит свои собственные монеты Union Bank в соответствии с требованиями регулирующего органа FMA Лихтенштейна.

Банк из Лихтенштейна выпускает токен с привязкой к фиату. 391089.jpeg

Как отмечается в сообщении банка, это стабильная монета, которая будет полностью поддерживаться фиатной валютой, например, швейцарским франком.

Union Bank AG предлагает корпоративные банковские услуги в первую очередь компаниям  Германии, Швейцарии и Австрии и на Ближнем Востоке. Банк уже поддерживает ICO и клиентов, сотрудничая с крипто-брокерами, крипто-консультантами и блокчейн-компаниями.

Это первые шаги на пути создания инвестиционного банка с полным спектром услуг. Union Bank AG планирует перевести все свои процессы на блокчейн. Для этого он будет работать со стартапом из Швейцарии Verum Capital AG.

В рамках этого сотрудничества компании совместно интегрируют традиционные банковские услуги, технологию блокчейн и криптовалюты.

Председатель совета директоров банка Дастмалчи (Dastmaltchi) отметил: "Наша цель - стать первым инвестиционным банком в мире блокчейна и предлагать решения, которые помогут повысить эффективность, снизить стоимость и открыть новые возможности для получения прибыли как для наших клиентов, так и для посредников.

Как полностью лицензированный и регулируемый банк, мы находимся в привилегированном положении, чтобы объединить все преимущества традиционного банковского дела с возможностями, присущими технологии блокчейн.

Таким образом, наша монета Union Bank с возможностью поддержки может изменить подход к международной торговле и международным трансграничным сделкам. С нашей инициативой мы инвестируем в будущее и становимся выдающимся инвестиционным блокчейн-банком". 

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