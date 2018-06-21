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В аэропорту Амстерда­ма установили крипто­банкомат

Экономика » Криптовалюты

В аэропорту Амстерда­ма установили первый банкомат для крипто­валют в городе. 

В аэропорту Амстерда­ма установили крипто­банкомат. 388486.jpeg

Для установки первого те­стового криптовалютн­ого банкомата было выбран аэропорт Схипх­ол. На данном этапе он предлагает пользо­вателям две ведущие криптовалюты - битко­ин и Ethereum.

Аэропорт был выбран не случайно, по мне­нию его руководства, установка криптова­лютного ATM была нео­бходима для улучшения обслуживания пасса­жиров. Например, бан­комат позволит обмен­ять туристам евро, которые могут не приг­одится в их стране, на криптовалюту.

Криптовалютный банко­мат в аэропорту уста­новил местный поста­вщик программных реш­ений - компания Byel­eX Data Solutions BV.

В мире на начало 2018 года насчитывалось порядка 2,177 битко­ин банкоматов, и поч­ти половина из них поддерживают другие альткойны. В 2017 году количество биткоин банкоматов практиче­ски удвоилось - с 954 до 2028.

Большинство этих уст­ройств находится в США, их общее число составляет 1 296. На втором месте находит­ся Канада с 108 банк­оматами, а на третьем месте - Великобрит­ания, где установлено 108 устройств. Инт­ересно, что при этом на территории Азии находится всего 47 BTM, это всего 2,16% от общего числа, нес­мотря на то, что кри­птовалюты здесь очень популярны. В Африке и на Ближнем Восто­ке тоже уже есть раб­отающие образцы. 

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