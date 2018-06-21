В аэропорту Амстердама установили первый банкомат для криптовалют в городе.
Для установки первого тестового криптовалютного банкомата было выбран аэропорт Схипхол. На данном этапе он предлагает пользователям две ведущие криптовалюты - биткоин и Ethereum.
Аэропорт был выбран не случайно, по мнению его руководства, установка криптовалютного ATM была необходима для улучшения обслуживания пассажиров. Например, банкомат позволит обменять туристам евро, которые могут не пригодится в их стране, на криптовалюту.
Криптовалютный банкомат в аэропорту установил местный поставщик программных решений - компания ByeleX Data Solutions BV.
В мире на начало 2018 года насчитывалось порядка 2,177 биткоин банкоматов, и почти половина из них поддерживают другие альткойны. В 2017 году количество биткоин банкоматов практически удвоилось - с 954 до 2028.
Большинство этих устройств находится в США, их общее число составляет 1 296. На втором месте находится Канада с 108 банкоматами, а на третьем месте - Великобритания, где установлено 108 устройств. Интересно, что при этом на территории Азии находится всего 47 BTM, это всего 2,16% от общего числа, несмотря на то, что криптовалюты здесь очень популярны. В Африке и на Ближнем Востоке тоже уже есть работающие образцы.
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