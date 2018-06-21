Tvzavr отказался от проведения ICO

Онлайн-кинотеатр Tvzavr отказался от проведения ICO для своей блокчейн-платформы MoviesChain из-за "неблагоприятной ситуации" на рынке криптовалют.

Ранее сервис планировал привлечь минимум $5 млн. Осенью 2017 года Tvzavr объявил о создании платформы MoviesChain, которая будет работать на технологии блокчейн, что обеспечит децентрализованную дистрибуцию кино: правообладатели смогут самостоятельно размещать контент, что должно сократить их расходы.

Онлайн-кинотеатр хотел привлечь деньги на развитие платформы через ICO, собрав минимум $5 млн. Компания планировала провести предпродажу токенов весной 2018 года, но сейчас отказалась от проведения ICO.

Основными причинами стали неблагоприятная ситуация на рынке криптовалют и их высокая волатильность, объяснили в Tvzavr. Сейчас в магазинах доступно мобильное приложение MoviesChain, но расплатиться за фильмы криптовалютой там пока нельзя.

Кроме того, упал уровень доверия инвесторов к ICO из-за большого количества мошеннических проектов: более 80% всех проектов, получивших инвестиции с помощью ICO в 2018 году, не выполнили заявленных планов и не использовали собранные деньги по назначению, добавили в Tvzavr.

Теперь компания планирует направить на развитие MoviesChain $3 млн из собственной прибыли. Tvzavr планирует представить готовую платформу на кинофестивале American Film Market в октябре-ноябре 2018 года. Возможно, TVzavr выведет на ICO уже рабочую версию MoviesChain, но это решение будет приниматься акционерами позже, уточняют в компании.