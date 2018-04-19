Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Kraken не будет сотрудничать с прокурором Нью-Йорка

Экономика » Криптовалюты

Популярная американская криптовалютная биржа Kraken отказалась от какого-либо сотрудничества с регуляторами штата Нью-Йорк.

Kraken не будет сотрудничать с прокурором Нью-Йорка. 386099.jpeg

Большинство из площадок уже подтвердили свою готовность оказать содействие властям. Однако Kraken не намерен отступать от своего решения.

С официальным заявлением выступил CEO площадки Джесс Пауэлл. Он сказал, что его компания не намерена давать ответ на запрос генерального прокурора штата Эрика Шнайдермана.

"Кто-то должен, наконец, сказать то, что все в действительности думают о запросе прокурора Нью-Йорка. Покорное низкопоклонничество в отношении такого злоупотребления своей властью посылает сигнал, что это нормально. Но это - ненормально. Это оскорбление", - написал Пауэлл.

Пресс-служба прокурора Нью-Йорка оперативно отреагировала на заявление главы биржи Kraken.

"Действующие надлежащим образом организации, обычно с готовностью демонстрируют своим инвесторам, что их деньги защищены. Это та базовая информация, которую надёжные платформы всегда должны быть готовы предоставить", - заявили в прокуратуре штата.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк инициировал запрос о раскрытии информации о деятельности в отношении 13 крупнейших криптобирж (Coinbase, Gemini, bitFlyer USA, Bitfinex, Bitstamp USA, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex.com, Gate.io, itBit и Huobi.Pro). Эта инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчетности основных платформ криптовалютной торговли для защиты криптовалютных инвесторов.

Как отмечалось в сообщении генерального прокурора, виртуальная валюта является весьма спекулятивным сектором, характеризующимся значительной волатильностью, нестабильностью и риском. 

Данный сектор привлекает мошенников, рыночных манипуляторов и воров. Как и в случае с другими развивающимися секторами, проблема с виртуальной валютой заключается в предотвращении мошенничества и других злоупотреблений, защите целостности рынка и защите индивидуальных инвесторов - без удушения законной рыночной активности или инноваций. 

"С ростом спроса на криптовалюты инвесторы не только из Нью-Йорка, но и по всей стране имеют право на прозрачность и подотчетность, когда вкладывают свои деньги. Однако слишком часто инвесторы не имеют основополагающих фактов, необходимых для оценки справедливости, целостности и безопасности этих торговых платформ ", - сказал генеральный прокурор Эрик Шнейдерман . 

"Темы, изложенные в нашей анкете, касаются фундаментальных аспектов ваших операций или проблем, которые уже привлекли значительное общественное внимание. Действительно, многие из них могут быть освещены в ваших раскрытиях в Интернете или в нормативных документах. 

Они варьируются от основных торговых правил вашей платформы, от политики и гарантий, которые вы реализовали для предотвращения конфликтов интересов, мошенничества и незаконности; обращаются к работе ботов; и защите активов клиентов от кражи и других рисков. Мы рассмотрим и оценим ваши ответы, сравним их с результатами других платформ и раскроем определенную информацию в общедоступном формате. Как часть этого раскрытия, мы будем идентифицировать любые платформы, которые отказываются предоставлять полноценно полные ответы", - подчеркнуто в сообщении.

Информация должна быть предоставлена криптобиржами не позднее 1 мая 2018 года. 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Почему растет Stellar?
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Любовь Степушова 1 мая решится судьба антироссийских санкций Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 19.04 требовательны Соломон Соловьев Юрий Кондратьев Путешествие по Мышкину с приемом во дворце Юрий Кондратьев
Комментарии
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой

Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?

Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался