Kraken не будет сотрудничать с прокурором Нью-Йорка

Популярная американская криптовалютная биржа Kraken отказалась от какого-либо сотрудничества с регуляторами штата Нью-Йорк.

Большинство из площадок уже подтвердили свою готовность оказать содействие властям. Однако Kraken не намерен отступать от своего решения.

С официальным заявлением выступил CEO площадки Джесс Пауэлл. Он сказал, что его компания не намерена давать ответ на запрос генерального прокурора штата Эрика Шнайдермана.

"Кто-то должен, наконец, сказать то, что все в действительности думают о запросе прокурора Нью-Йорка. Покорное низкопоклонничество в отношении такого злоупотребления своей властью посылает сигнал, что это нормально. Но это - ненормально. Это оскорбление", - написал Пауэлл.

Пресс-служба прокурора Нью-Йорка оперативно отреагировала на заявление главы биржи Kraken.

"Действующие надлежащим образом организации, обычно с готовностью демонстрируют своим инвесторам, что их деньги защищены. Это та базовая информация, которую надёжные платформы всегда должны быть готовы предоставить", - заявили в прокуратуре штата.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк инициировал запрос о раскрытии информации о деятельности в отношении 13 крупнейших криптобирж (Coinbase, Gemini, bitFlyer USA, Bitfinex, Bitstamp USA, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex.com, Gate.io, itBit и Huobi.Pro). Эта инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчетности основных платформ криптовалютной торговли для защиты криптовалютных инвесторов.

Как отмечалось в сообщении генерального прокурора, виртуальная валюта является весьма спекулятивным сектором, характеризующимся значительной волатильностью, нестабильностью и риском.

Данный сектор привлекает мошенников, рыночных манипуляторов и воров. Как и в случае с другими развивающимися секторами, проблема с виртуальной валютой заключается в предотвращении мошенничества и других злоупотреблений, защите целостности рынка и защите индивидуальных инвесторов - без удушения законной рыночной активности или инноваций.

"С ростом спроса на криптовалюты инвесторы не только из Нью-Йорка, но и по всей стране имеют право на прозрачность и подотчетность, когда вкладывают свои деньги. Однако слишком часто инвесторы не имеют основополагающих фактов, необходимых для оценки справедливости, целостности и безопасности этих торговых платформ ", - сказал генеральный прокурор Эрик Шнейдерман .

"Темы, изложенные в нашей анкете, касаются фундаментальных аспектов ваших операций или проблем, которые уже привлекли значительное общественное внимание. Действительно, многие из них могут быть освещены в ваших раскрытиях в Интернете или в нормативных документах.

Они варьируются от основных торговых правил вашей платформы, от политики и гарантий, которые вы реализовали для предотвращения конфликтов интересов, мошенничества и незаконности; обращаются к работе ботов; и защите активов клиентов от кражи и других рисков. Мы рассмотрим и оценим ваши ответы, сравним их с результатами других платформ и раскроем определенную информацию в общедоступном формате. Как часть этого раскрытия, мы будем идентифицировать любые платформы, которые отказываются предоставлять полноценно полные ответы", - подчеркнуто в сообщении.

Информация должна быть предоставлена криптобиржами не позднее 1 мая 2018 года.