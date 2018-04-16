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Чилийские криптобиржи ищут новых банковских партнеров

Экономика » Криптовалюты

Чилийские криптобиржи CryptoMarket, Buda и Orionx ищут новых банковских партнеров в связи с блокировкой их счетов. Banco del Estado de Chile, Itau Corpbanca и Bank of Nova Scotia заявили о прекращении предоставления банковских услуг для бирж, а также намекнули, что правительство тайно приказало им это сделать.

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Однако пока информация не подтверждена. криптообменные биржи узнали о внезапном закрытии их банковских счетов без предварительного уведомления, что сделало невозможным предоставлять услуги тысячам клиентов. В CryptoMarket отметили, что в их банке сообщили о негласной инструкции не открывать счета для тех, кто держит или использует криптовалюту. Южноамериканцы обеспокоены тем, что ситуация похожа на запреты на криптовалюту в других странах, таких как Китай и Великобритания, чьи банки, как известно, создали картели, чтобы заблокировать криктовалютным предприятиям доступ к банковским счетам.

Выступая перед Bloomberg, Гильермо Торреальба, сооснователь и главный исполнительный директор Buda, заявил: "Они убивают всю индустрию. Невозможно будет приобрести и продать криптовалюту в стране законно и безопасно.

Это слишком опрометчивым. Мы должны будем вернуться на пять лет назад в нашей торговле. Это является произволом". Криптовалютный рынок Чили небольшой, но растущий. Предприниматели создали цифровые монеты Chaucha и Luka, названия которых исполняются на местном сленге, используемом для денег, в то время как локальные биржи, такие как Buda и CryptoMarket, работают по всей Латинской Америке.

Ежедневный торговый оборот Buda составлял примерно $1 млн. Биржи, столкнувшиеся с блокировкой счетов, заявили, что они следуют основным принципам биржевого регулирования, а именно: "знай своего клиента" и "препятствование отмыванию денег". Они уверяют, что были проверены властями и уполномоченными агентствами.

Тысячи чилийцев и сторонники криптовалют по всему миру решили поддержать биржи в социальных сетях с помощью тега #ChileQuiereCryptos. В апелляционном суде платформы сформировали совместное дело.

Суд уже согласился выслушать их дело, однако банковские счета остаются закрытыми до дальнейшего уведомления. В 2011 году правительство Чили учредило Совет по финансовой стабильности (CEF), управляемый Министерством финансов, который курирует и криптовалютный рынок.

В последнее время CEF сделал, на первый взгляд, два противоречивых заявления. 5 апреля совет выдал предупреждение о финансовых рисках, связанных с криптоактивами. А недавно последовало заявление, что криптовалюты не представляют угрозы для чилийской экономики.

В ответ на блокирование банками их обслуживания криптобиржи обратились за разъяснениями в Ассоциацию банков и финансовых учреждений (ABIF): "Отсутствие ясности в нормативных положениях ситуацию, что отдельные банки, из боязни, дезинформации или, возможно, вследствие собственной стратегии, отказываются в предоставлении своих услуг любому, кто имеет любое отношение с каким-либо криптоактивам".

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