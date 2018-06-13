Ethereum, LevelUp, Orbs обокрали. И другие новости за 10-12 июня

— Green and Nature Association (GANA) Technologies, международный проект на основе блокчейна, присоединился к технологической гонке по созданию узкого искусственного интеллекта (ИИ) для медицинской сферы.

Проект находится на этапе привлечения инвестиций и работает над мобильным приложением, которое будет выполнять две ключевые функции: оказание персональной помощи пациентам и сбор данных для ответственного обучения ИИ.

Узкий искусственный интеллект — разновидность искусственного интеллекта, которая выполняет одну конкретную функцию. Эта технология уже прочно вошла во многие сферы нашей жизни — мобильные ассистенты Alexa, Siri и Cortana, системы рекомендаций крупных онлайн-ритейлеров (Amazon, Target), автопилотируемые машины, ленты новостей социальных сетей, спам-фильтры — и теперь находит широкое применение и в медицине.

— Coinbase официально объявила о планах стать первым в мире криптовалютным брокером-дилером с возможностью предложения ценных бумаг на блокчейне, который будет осуществлять деятельность в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Президент и управляющий директор Coinbase Асифф Хирджи (Asiff Hirji) заявил: "Сегодня мы рады объявить, что становимся регулируемой Соединенными Штатами торговой площадкой основанных на блокчейне ценных бумаг.

Мы считаем, что это важный момент не только для Coinbase, но и для всей криптовалютной экосистемы". Биржа собирается получить лицензию брокера-дилера, альтернативной торговой системы (ATS), а также зарегистрированного инвестиционного консультанта (RIA).

— Криптовалютная биржа Mandala успешно завершила пре-ICO, преодолев софткап всего за несколько дней с момента старта продаж токенов. Пресейл, который проходил с 21 апреля по 31 мая, принес бирже $7 млн. До 7 июня для покупки токенов MDX предоставляется скидка в 10%, а до 14 июня — в 5%.

Токенсейл продлится до тех пор пока не будут распроданы все 260 млн токенов — хардкап установлен на $18 млн. Mandala — это биржа, ориентированная на простой и безопасный обмен криптоактивами. Виртуальный ассистент биржи упростит навигацию, а пошаговые инструкции, полуавтоматические и автоматические сервисы будут использоваться в процессе трейдинга.

Mandala поможет пользователям торговать с помощью торговых ботов и рекомендаций на основе рыночных трендов. — "Мегафон", "Газпромбанк", госкорпорация "Ростех" и USM Group создают совместное предприятие АО "МФ технологии" (МФТ), которая будет заниматься развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.

По словам представителей "Мегафона", создание совместного предприятия позволит партнерам максимально эффективно реализовывать комплексные инновационные проекты на стыке отраслей, внедрять решения на основе технологии блокчейна и "интернета вещей".

Речь идёт о разработке решений в сфере цифровых финансовых платформ с использованием компетенции и финансовых возможностей Газпромбанка.

— Производитель аппаратных криптовалютных кошельков KeepKey добавил встроенную поддержку токенов ERC20. Теперь пользователи могут отправлять, получать и обменивать 30 токенов ERC20, в том числе Augur, Bancor, Numeraire и District 0x непосредственно с устройств KeepKey.

Кроме того, теперь пользователи KeepKey смогут создавать и просматривать необработанные транзакции прямо на устройстве, без участия посредника. Технический директор KeepKey Кен Ходлер (Ken Hodler) рассказал, что у полностью встроенной поддержки токенов ERC20 есть несколько преимуществ, включая удобство для пользователей и дополнительную безопасность.

— Криптовалютный кошелек компании Japanese Syndicate, на котором хранились токены участников акции TokenGenerationEvent, был взломан хакерами.

Злоумышленникам удалось похитить Ethereum, LevelUp, Orbs и ShopinTokens на сумму $10 млн. Shopin, блокчейн-сервис, предлагающий пользователю определенные сайты и приложения на основе истории покупок и предпочтений, опубликовал следующее заявление: "В среду, 30 мая 2018 года, Shopin распространил токены одному из своих ведущих партнеров в Японии Japanese Syndicate.

Через несколько дней после этого его кошелек был взломан, поскольку криптовалюта не хранилась в холодном или аппаратном кошельке. Мы глубоко опечалены этой новостью и выражаем сочувствие всем японским членам сообщества Shopin, которые пострадали от данной атаки".

— Заместитель президента ЦБ Италии заявил, что центральные банки, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не смогут справиться с запуском собственных цифровых валют.

Фабио Панетта (Fabio Panetta) выступил с основным докладом на конференции в Университете Боккони на тему выпуска центральными банками цифровых валют, в том числе тех, которые включают элементы биткоина, или некоторые из концепций, лежащие в основе блокчейна.

При этом в начале доклада Панетта отметил, что речь в нем пойдет не о криптовалютах. Он сказал:"Фактически, как и банкноты, цифровая валюта центрального банка (CBDC) будет поддерживаться центральным банком и его активами. Она будет подтверждена надежностью центрального банка и, в конечном счете, правовыми нормами.

С другой стороны, криптоактивы не попадают под чью-либо ответственность: они не обеспечены никакими активами, и у них нет четкой структуры управления, которая могла бы гарантировать доверие. Ценность CBDC не будет страдать от чрезмерной волатильности, которая влияет на криптоактивы".

— Квебек наложил мораторий на запуск новых операций по криптовалютной добычи, чтобы дать чиновникам время для разработки новых ограничений и потенциального увеличения стоимости электроэнергии.

С осени 2017 года канадская провинция Квебек вышла на первый план в индустрии майнинга — еще в ноябре 2017 года появились первые сообщения о том, что дешевое электричество Канады привлекает майнеров со всего мира. Но власти провинции официально прекратили одобрять новые проекты, чтобы создать новые правила, в соответствии с которыми майнинговые компании будут открывать свои предприятия в регионе, сообщает новостное агентство.

Кроме того, Hydro Quebec, государственный производитель электроэнергии, надеется ограничить доступную для майнеров мощность до 500 мегаватт в целом, или выделить лишь "часть из 17 000 мегаватт", которые ранее запросили представители индустрии.

— Исследование компании P. A.ID Strategiesдеятельности 25 различных криптовалютных бирж в Европе и США показало, что только 32% выполняют полную проверку личности своих пользователей в соответствии с требованиями процедуры KYC.

Но им придется изменить подход к осуществлению своих операций в ближайшее время, поскольку с 2019 года в силу вступит новое европейское регулирование по борьбе с отмыванием денег. Пока же трейдеры могут начать торговать, предоставив лишь свой номер телефона или электронной почты.

— Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) запросила 30 миллиардов вон ($28 миллионов) для уплаты налогов от крупнейшей криптовалютной биржи Bithumb. Этот шаг получил одобрение криптосообщества.

Bithumb, которая опубликовала доходы в размере 427 миллиардов вон ($397 миллионов) за 2017 год, погасит свои налоговые обязательства после аудита Службы внутренних доходов Южной Кореи (IRS).

В результате проведенной в апреле проверки, IRS также подтвердила, что инспекторы не обнаружили "каких-либо незаконных действий, включая уклонение от уплаты налогов". Официальный представитель NTS заявил: "IRS провела налоговое расследование в отношении Bithumb за 2014-2017 годы.

Bithumb решила уплатить соответствующие налоги без каких-либо возражений против обозначенной суммы".

— Банк России разработал поправки в положение "О правилах осуществления переводов денежных средств", уточняющие порядок операций по аккредитивам с использованием технологии блокчейна.

В поправках регулятора также перечисляются стимулы для развития расчетов по аккредитиву с применением новых технологий, в том числе блокчейна, и содержатся требования к обмену информацией, предоставлению документов и другим аспектам подобных транзакций.

По мнению регулятора, использование блокчейна для сделок с аккредитивами позволит банкам сократить время и стоимость проведения таких операций, а также снизить количество отказов в приеме документов по причине несоответствия условиям аккредитива.

— Lightning Koala создала онлайн-панель для рисования под названием satoshis. place. Рисование — не главная цель этого проекта. Главная — продемонстрировать возможности Lightning Network или LN — офчейн протокола, созданного для того, чтобы биткоин-пользователи могли пересылать друг другу небольшие суммы денег. Это называется микротранзакции.

В Lightning Network можно переслать самую маленькую, элементарную (неделимую) часть биткоина — один сатоши. Сатоши это очень маленькая часть (Биткоин состоит из 100 млн сатоши). В satoshis. place один пиксель стоит один сатоши.

Пользователям предлагается холст, на котором есть миллион пикселей. После перевода одного сатоши через LN художник сможет заполнить пространство, равное одному пикселю. Рисовать можно что угодно. Зарисовать все полотно стоит $67,39.

"Я создал satoshis. place, чтобы исследовать возможность использования микротранзакций для многопользовательских игр", — объяснил свой проект Lightning Koala