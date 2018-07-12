На внеочередной сессии Национального собрания Южной Кореи в период с 13 по 26 июля будут рассмотрены законодательные инициативы, направленные на регулирование криптовалют, ICO и блокейна, представленные разными партиями страны.
Свои предложения по регулированию криптовалютной отрасли предлагают представители ряда политических партий страны. Однако неизвестно станет ли какая-либо инициатива законом, поскольку мнения остаются разнонаправленными.
Как подчеркивает издание, в любом случае, эта инициатива должна послужить катализатором для новых дебатов относительно статуса криптовалют в стране, население которой проявляет повышенный интерес к этому рынку. Особенно примечателен вопрос ICO, поскольку в прошлом году Южная Корея запретила проводить такие кампании в своей юрисдикции.
Известно, что планируется обсудить юридический статус криптовалют и требования к криптобиржам, в том числе к кибербезопасности после серии хакерских атак. В дискуссии планируется участие Корейского агентства интернета и безопасности (KISA), которое проводит проверку безопасности криптобирж со 2 июля.
Некоторые партии призывают к установлению правил обмена информацией для предотвращения отмывания денег, взлома и утечки личной информации, а также введение жестких правил кибербезопасности.
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