Южная Корея обсудит законы о крипте

На внеочередной сессии Национального собрания Южной Кореи в период с 13 по 26 июля будут рассмотрены законодательные инициативы, направленные на регулирование криптовалют, ICO и блокейна, представленные разными партиями страны.

Свои предложения по регулированию криптовалютной отрасли предлагают представители ряда политических партий страны. Однако неизвестно станет ли какая-либо инициатива законом, поскольку мнения остаются разнонаправленными.

Как подчеркивает издание, в любом случае, эта инициатива должна послужить катализатором для новых дебатов относительно статуса криптовалют в стране, население которой проявляет повышенный интерес к этому рынку. Особенно примечателен вопрос ICO, поскольку в прошлом году Южная Корея запретила проводить такие кампании в своей юрисдикции.

Известно, что планируется обсудить юридический статус криптовалют и требования к криптобиржам, в том числе к кибербезопасности после серии хакерских атак. В дискуссии планируется участие Корейского агентства интернета и безопасности (KISA), которое проводит проверку безопасности криптобирж со 2 июля.

Некоторые партии призывают к установлению правил обмена информацией для предотвращения отмывания денег, взлома и утечки личной информации, а также введение жестких правил кибербезопасности.