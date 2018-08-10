В MIT разработали блокчейн-программу для полиции

В Массачусетском технологическом институте (MIT) разработана система CSAIL на базе технологии блокчейна, которая позволяет отслеживать полицейские запросы, при этом не разглашая сам ход расследования дел.

В рамках CSAIL правоохранительные органы и суды смогут отправлять все документы в базу данных, которая покажет, не превышают ли ведомства свои полномочия, при этом сохраняя их конфиденциальность.

CSAIL также облегчит надзор за соблюдением законов в более широких масштабах. Используя многостороннее взаимодействие (где разные группы работают над одним и тем же проектом) в высших и нижних судах, она позволит обнародовать большие объемы информации ограниченному определенной компанией кругу лиц, не спрашивая учреждения об обмене информацией друг с другом.

Пользователь получит возможность удостовериться в прозрачности запросов данных без необходимости общаться с несколькими службами. Этому будет способствовать продукт под названием AUDIT (Accountability of Unreleased Data for Improved Transparency) — АУДИТ (Ответственность за невыпущенные данные для улучшения прозрачности).

Пока этот проект существует как концепция, но в MIT готовы приступить к созданию реальной системы на первом этапе хотя бы для работы с федеральными судьями. Команда планирует использовать блокчейн для усовершенствования системы обработки более сложных запросов.

Однако для применения системы на практике требуется одобрение правоохранительных органов, которые подозрительно ко всему относятся и далеко не всегда готовы к нововведениям и публикации некоторых данных, даже если они появятся после завершения расследования.

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