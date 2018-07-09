Binance передала $1 млн жертвам наводнения в Японии

Представители Binance, одной из самых крупных криптовалютных бирж в мире, прибыли которой составят в этом году от $500 млн до $1 млрд (в первом квартале она заработала $300 млн), передали жертвам стихийных бедствий в Японии пожертвование в размере $1 миллиона.

В своем официальном сообщении администрация Binance сообщила, что в качестве помощи жертвам наводнений в западных областях Японии, которые накануне привели к трагическим последствиям, биржа лично жертвует $1 миллион и призывает своих партнеров и крипто-друзей также протянуть руку помощи пострадавшим.

По последним данным, жертвами ливневых дождей в Японии, а также вызванными ими оползней и паводков стали 75 человек, около 100 человек считаются без вести пропавшими.

По распоряжению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, из опасных районов были эвакуированы 2 миллиона человек. Больше всего от стихийного бедствия пострадали префектуры Эхиме, Хиросима и Окаяма, в меньшей степени — префектуры Ямагути, Киото, Гифу, Сига, Осака, Хиого, Коти и Фукуока.

Японский телеканал NHK сообщает о 98 погибших и 56 пропавших без вести; три человека остаются в критическом состоянии. Команда Binance не осталась равнодушной к данной трагедии и призвала всех, у кого есть возможность оказать помощь пострадавшим, отправив на специально созданный для пожертвований кошелек (0xA73d9021f67931563fDfe3E8f66261086319a1FC) средства в виде ETH-монет или любых других ERC20-токенов.

Можно указать своё имя, послав на адрес donations@binance.com письмо с именем, суммой пожертвования, адресом, с которого деньги были посланы, и идентификатором перевода.

Глава биржи Чанпен Чжао также призвал «криптовалютных партнёров» присоединиться к инициативе: "Мы всем сердцем сочувствуем людям, пострадавшим в Западной Японии. Binance начнёт с помощи им в размере $1 млн в биткоинах, Binance Coin и японских иенах.

Мы также просим криптопартнёров присоединяться к нам в деле помощи нашим нуждающимся друзьям." В качестве поощрения Чанпен Чжао, основатель и генеральный директор Binance, сообщил в своем Twitter-блоге о том, что все проекты, которые примут участие в благотворительности, получат бонусы, которые имеют отношение к запросам на листинг их монет на торговой платформе Binance.

На данный момент известно, что на кошелек для благотворительности поступило порядка $90 тыс. в криптовалюте ETH и около $1,05 миллиона в ERC20-токенах. Биржа обещает отчитаться за каждую транзакцию, исходящую с её адреса, и использовать все полученные средства строго по назначению.