Vaultoro внедряет Lightning Network для мгновенных платежей

Биржа Vaultoro позволяет клиентам обменивать биткоин на золото напрямую, вплоть до сделок с 0.1 грамма. Клиенты сами выбирают владеть ли активом в течение нескольких секунд (спекулятивные операции) или лет (делать портфельные инвестиции), а их сертификат владения надежно хранится в блокчейне.

Золотые запасы физически хранятся в Pro Aurum в Швейцарии и проверены BDO. Пользователи сервиса могут забрать свое золото из хранилища или оставить его на ответственном хранении в Pro Aurum, где оно застраховано.

До этого нововведения пользователю приходилось загружать свои биткоины в Vaultoro и ждать шести подтверждений. В течение этого времени криптовалюта подвергается риску, связанному с хранением в "горячем" кошельке контрагента.

Генеральный директор Vaultoro Джошуа Сцигала (Joshua Scigala) отмечает: "Lightning делает Биткоин очень быстрым. Если вы хотите приобрести ордер из книги заказов Vaultoro, вы можете хранить биткоины в кошельке на своем телефоне, сделать заказ на Vaultoro, получить QR-код и отправить биткоины через сеть Lightning, напрямую оплачивая заказ.

Благодаря Lightning биткоины не придется помещать в наш "горячий" кошелек - они сразу участвуют в сделке. Маркет-мейкеры все равно должны будут держать монеты в нашем "горячем" кошельке, потому что их ордера должны находиться в нем, пока на них не появится спрос".

Биткоин-кошелек на Android Éclair первым добавил функционал Lightning, поэтому Vaultoro рекомендует его для совершения операций на своей обновленной платформе даже несмотря на то, что Lightning все еще находится в стадии бета-тестирования, а Eclair - это единственный вариант, помимо развертывания собственного кошелька.

"Биткоин - одна из величайших мирных революций, которые когда-либо видел свет, - сказал Сцигала. - Потому что он возвращает людей к деньгам, основанным на активах, и дает им выход из контролируемой долговой фиатной валюты.

Многие не поймут эту важную разницу, но это не имеет значения, поскольку они примкнут к сообществу из-за безумных прибылей на спекулятивных рынках или возможности использования средств, невзирая на границы.

Lightning Network способствует распространению биткоина благодаря его ускорению, повышению конфиденциальности и расширению возможностей использования. Я очень горжусь тем, что Vaultoro также оставит свой след в этой истории".

Vaultoro также работает над выпуском дебетовой карты, обеспеченной золотом.