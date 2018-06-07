ЮАР протестировала межбанковскую платформу на блокчейне

Центральный банк Южной Африки протестировал Khokha – межбанковскую платежную систему с использованием частного блокчейна Quorum.

"Платформа была развернута в реалистичной тестовой среде, в которой блокчейн смог обработать весь ежедневный объем системы южноафриканских межбанковских расчетов в реальном времени – около 70 000 транзакций менее чем за 2 часа (в среднем, транзакции обрабатывались в течение 2 секунд с полной конфиденциальностью)", – говорится в официальном отчёте Южноафриканского резервного банка (SARB).

В рамках пилота были задействованы местные банки: Absa, Capitec, Discovery Bank, FirstRand, Investec, Nedbank и Standard Bank.

Согласно отчету, банки-участники проекта Khokha будут хранить балансы в виде случайных чисел, а дешифрующий ключ будет находиться у Центрального банка, что позволит ему производить мониторинг работы банков.

"При этом платежная система Khokha может использоваться и за пределами оптовых межбанковских расчетов. Например, при обмене токенизированных денег на такие-же активы, в том числе ценные бумаги или облигации", – подчёркивают авторы проекта. ЦБ ЮАР признает успех пилотного проекта, но указывает на необходимость решения ряда вопросов до полномасштабного внедрения платформы.

"Некоторые из этих вопросов касаются практических аспектов реализации, а также правовых и регулирующих факторов и более широкого экономического воздействия", – рассказывают участники пилотного проекта.

Quorum - созданная в 2016 году на технологии Эфириума платформа частного регулируемого блокчейна, разработанная американским банком JP Morgan для использования в платежных решениях для банков и бизнеса. Позже проект был выделен в независимую компанию.