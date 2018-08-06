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ЦБ Таиланда разрешил банкам работать с криптой

Экономика » Криптовалюты

Центральный банк Таиланда (BOT) разрешил финансовым учреждениям, коммерческим банкам и их дочерним компаниям работать с криптовалютами.

Поскольку приняты регламенты нормативной базы для криптовалют и ICO, BOT счел возможным отменить свой февральский запрет на работу с криптоактивами. ЦБ Таиланда описал условия, при которых финансовые институты страны могут покупать и продавать криптовалюту после получения соответствующего разрешения от местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по двум категориям: применяемые к финансовым учреждениям и применяемые к их дочерним компаниям.

Финансовые холдинги состоят из дочерних компаний, брокерских фирм, управляющих компаний и страховых обществ. Их деятельность регулируется различными надзорными финансовыми госорганами. Брокерские фирмы подчиняются Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), страховые компании — местной комиссии по страхованию (OIC) и т. д.

По словам представителей ЦБ, этим компаниям теперь разрешено заниматься криптовалютной деятельностью, в том числе выпускать цифровые токены и инвестировать в криптовалюты, при условии, что они соблюдают правила, установленные соответствующими регуляторами.

Вновь создаваемые дочерние компании должны подать заявку на одобрение ЦБ через их материнские компании. Решение по каждой заявке будет выноситься отдельно. Банки как материнские компании должны нести ответственность за контроль и управление всеми рисками, связанными с предлагаемыми криптовалютными действиями для всей группы и отдельных дочерних компаний.

Центральный банк объясняет, что они также должны обеспечить соблюдение дочерними компаниями нормативных руководящих принципов, включая борьбу с отмыванием денег, борьбу с финансированием терроризма, безопасность ИТ и защиту потребителей.

Финансовые холдинги, в которые входят банки, подлежат более жесткому регулированию. Поэтому ЦБ по-прежнему запрещает коммерческим банкам осуществлять криптовалютные транзакции. То есть они могут покупать или продавать цифровые активы, но им запрещено приобретать что-либо за них. Однако банки могут подать заявки на участие в созданной "регулятивной песочницы", в рамках которой они могут отработать механизмы применения криптовалют.

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