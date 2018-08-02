Правительство Южной Кореи объявило о внесении поправок в налоговое законодательство, в соответствии с которым криптобиржи лишаются права на корпоративные налоговые вычеты.
В настоящее время криптобиржи "рассматриваются в качестве венчурных компаний или компаний малого и среднего бизнеса (МСП)", что позволяет им пользоваться соответствующими льготами наряду с малым и средним бизнесом. Регулирующие органы также рассматривают вопрос о введении налога на доход с продажи криптовалют.
Как отмечается в официальном правительственном заявлении, "со следующего года криптовалютный бизнес будет исключен из списка организаций, имеющих право на сниженное налогообложение".
Пересмотренный налоговый закон будет представлен Национальному собранию и в случае его принятия вступит в силу в следующем году.
В апреле этого года министерство стратегии и финансов Южной Кореи сообщало, что планирует подготовить правила налогообложения криптовалют к концу июня 2018 года. Такое решение было принято по итогам совещания министров финансов стран "большой двадцатки".
Тогда чиновники говорили, что у них нет конкретных сроков, но они думают об объявлении налога на криптовалюты в первой половине года.
Правительство рассматривало систему налогообложения виртуальных денег через Целевую группу (TF), которая состоит из должностных лиц министерств и ведомств.
Рассматривался налог на доходы от перевода, который взимается с прибыли, полученной от продажи виртуальных валют и который требует соответствующих поправок в законе. Если доход от операций с виртуальной валютой считается временным и нерегулярным, могут взиматься другие подоходные налоги.
Чтобы определиться с налогами, правительство изучало налогообложение криптовалют в разных странах. Так, в январе министерство по налогам направило своих сотрудников в США, Японию, Германию и Великобританию, чтобы определить фактический статус налогообложения виртуальной валюты в этих странах, так как ситуация с налогообложением в разных странах сильно отличается. Это связано с тем, что юридические характеристики виртуальных денег в каждой стране различны.
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