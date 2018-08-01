В Испании изучают возможности блокчейн для управления авторскими правами

Испанское общество авторов и издателей (SGAE) и Мадридская школа телекоммуникаций (ETSIT-UPM) объявили о создании научно-исследовательского партнерства по внедрению блокчейн для управления авторскими правами в эпоху цифровых технологий.

Сообщается, что два учреждения подписали однолетнее соглашение для проведения совместных исследований по созданию цифровой платформы обработки для управления авторскими правами, которая будет использовать блокчейн наряду с BigData, машинным обучением и искусственным интеллектом (AI). Президент SGAE Жозе Мигель Фернандес Састрон (José Miguel Fernández Sastrón) рассказал о партнерстве: "Основные направления исследований будут сосредоточены на технологиях, которые позволят решить проблемы, связанные с объемом, разнообразием и динамикой изменений в использовании контента в современной цифровой среде".

По сообщениям, платформа будет использовать эти технологии для защиты авторского музыкального и аудиовизуального контента в частности в интернете.

Однолетнее соглашение было подписано Фондом Роджелио Сеговия по развитию телекоммуникаций (Fundetel).

Как ранее сообщалось, правительство автономной испанской общины Каталонии раскрыло свои собственные планы по внедрению технологии блокчейн во всех областях своей общественной административной деятельности к декабрю 2018 года.

Головной офис испанского Banco Santander также недавно объявил о создании исследовательской группы блокчейн, чтобы изучить потенциал технологии для инноваций в торговле ценными бумагами.