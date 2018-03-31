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Источник Правда.Ру

Мавроди похоронили в закрытом гробу. Заслужил

Экономика

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди похоронен как босяк в закрытом гробу. Заслужил, сообщает РЕН ТВ.

Мавроди похоронили в закрытом гробу. Заслужил. Мавроди похоронили в закрытом гробу. Заслужил

Забирать его из морга было некому, предать его земле должны были за муниципальный счет. Человека, который обманул миллионы россиян, закопали за счет обобранных им людей.

Церемония на Троекуровском кладбище проходила в закрытом режиме. Пришли родные и близкие, которым он был неинтересен, пока лежал в морге. Адвокат жулика сказал, что Мавроди будут хоронить на деньги бывших вкладчиков МММ, пишет NEWSru. com.

Создатель финансовых пирамид умер в возрасте 62 лет. Как отмечает РИА Новости, официальная причина смерти не разглашалась, однако СМИ сообщали, что Мавроди умер в результате сердечного приступа. Его госпитализировали с остановки общественного транспорта на улице Поликарпова в Москве.

Больше никого не обманет. Известность Мавроди получил в первой половине 1990-х, создав финансовую пирамиду под названием МММ. Механизм пирамиды был реализован предельно просто: Мавроди сам устанавливал стоимость "билетов МММ", которая росла день ото дня.

Проект развалился за год до дефолта 1998 года. От действий Мавроди пострадали миллионы вкладчиков, по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов участников МММ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Мавроди плакал, когда появились первые криптовалюты. Сегодня в мире известны 1254 криптовалюты. Около 300 из них широко распространены в Европе, торгуются на различных электронных биржах.


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