Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Как говорится на сайте правовой информации, "начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года".
Таким образом, с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размер МРОТ и прожиточного минимума сравняются. При этом ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.
Отмечается, что МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц. Ранее издание писало, что Минтруд, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.
При этом в Минтруде признаются, что это может занять от трех до пяти лет. По словам Медведева, с 1 июля МРОТ вырастет до 7 тысяч 800 рублей.
Премьер-министра РФ Дмитрий Медведев также поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Ведь выплаты им не повышались уже пару лет - из-за нехватки денег в казне.
По словам Медведева, работающие пенсионеры находятся в более выгодном материальном положении по сравнению с пенсионерами, живущими на одну пенсию.
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