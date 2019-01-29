За неделю в России стало больше безработных на 3,2%

Отмечается, что всего в нашей стране числится примерно 692 тысячи человек, оставшихся без рабочего места.
Как заявили в минувший понедельник, 28 января, в Министерстве труда России, количество официально зарегистрированных безработных за недельный период увеличилось на 3,2% и достигло около 692 тысяч человек. Речь идет о данных за 16-23 января текущего года.
Кроме этого, в ведомстве уточнили, что такая ситуация представляет собой сезонный фактор. В 2018-м году число безработных граждан в России, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости, составляло 765 тысяч человек, сообщает moneytimes.ru.
В 77 регионах специалисты отметили увеличение числа безработных, в шести областях — сокращение, отметили в Министерстве труда России. Самый большой рост зафиксировали в Удмуртской и Чувашской республиках, в Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях, республиках Тыва, Крым, Алтай.
Общая численность сотрудников предприятий, находившихся в простое по воле работодателей, трудившихся неполный рабочий день, находившихся в вынужденных отпусках составила 114 659 человек, добавили в Министерстве труда РФ.
Источник фото: Минтруд России
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