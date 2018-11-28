Эксперты: Половина компаний России не почувствовала влияния санкций

Результаты опроса, проведенного PwC и аналитическим центром НАФИ, показали, что западные санкции не оказали влияния на половину российских компаний. В исследовании приняли участие около тысячи предпринимателей от крупного, среднего и малого бизнеса.

Как сообщает Moneytimes.ru, 8% респондентов заявили о "скорее положительном" влиянии ограничений, 2% — о "положительном". Только 8% опрошенных полагают, что эффект от санкций был исключительно негативным, а 31% — что "скорее негативным".

При оценках последствий санкций для отечественного бизнеса в целом, опрошенные высказывали более пессимистичные настроения. Так, 44% респондентов считают, что это влияние оказалось "скорее негативным", 15% — "крайне негативным". Другие 15% сказали, что эффект "скорее положительный", 25 — что положительный. Нашлись и такие, кто убежден в отсутствии какого бы то ни было влияния экономических ограничений на бизнес России (16% от числа опрошенных).

Также оказалось, что самое большое количество бизнесменов, считающих, что санкции были полезны российским компаниям, оказалось в отрасли сельского хозяйства — 40% при среднем показателе в 19%.

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