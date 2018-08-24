В России могут исчезнуть сладости и мороженное

Россия может остаться без кондитерских изделий, детского питания и мороженого. Причина во введении ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на Ассоциацию европейского бизнеса.
Она направило российскому правительству письмо, в котором описана ситуация. Россельхознадзор наложил запрет на ингредиенты, которые требуются при производстве сладостей, мороженого и детского питания: сухое обезжиренное молоко, деминерализованная сыворотка и т. д.
В ассоциации полагают, российские компании не могут полностью удовлетворить спрос в ближайшее время. Для этого им потребуется нарастить мощности, вложив средства в расширение. Пока этого не произойдет производители будут срывать контракты.
Стоит отметить, Москва и Минск регулярно спорят, т. к. под видом белорусских товаров в РФ ввозятся санкционные продукты.
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