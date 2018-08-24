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Источник Правда.Ру

В России могут исчезнуть сладости и мороженное

Экономика

Россия может остаться без кондитерских изделий, детского питания и мороженого. Причина во введении ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на Ассоциацию европейского бизнеса.

В России могут исчезнуть сладости и мороженное. 391166.jpeg

Она направило российскому правительству письмо, в котором описана ситуация. Россельхознадзор наложил запрет на ингредиенты, которые требуются при производстве сладостей, мороженого и детского питания: сухое обезжиренное молоко, деминерализованная сыворотка и т. д.

В ассоциации полагают, российские компании не могут полностью удовлетворить спрос в ближайшее время. Для этого им потребуется нарастить мощности, вложив средства в расширение. Пока этого не произойдет производители будут срывать контракты.

Стоит отметить, Москва и Минск регулярно спорят, т. к. под видом белорусских товаров в РФ ввозятся санкционные продукты.

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Темы запрет Белоруссия запрет на продукты молочная продукция
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