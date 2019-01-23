МИД предсказал ужесточение санкций против России

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что в скором времени Запад ужесточит свои антироссийские санкции.
Таким мнением поделился заместитель российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.
Так, по словам Сергея Рябкова, западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки введут в отношении Российской Федерации новые санкции из-за того, что Россия — "неудобный партнер".
"Мы строптивы" и "невосприимчивы к их рецепту", — заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Напомним, что санкции в отношении Российской Федерации Запад начал вводить из-за действий Москвы в отношении современной Украины. Так, например, вхождение Крымского полуострова в состав России Европа и США посчитали "оккупацией". Также Запад обвиняет Российскую Федерацию в участии в военном конфликте на территории юго-востока Украины на стороне ополченцев.
Последний же пакет антироссийских санкций, напомним, Евросоюз назвал ответом на инцидент в Солсбери, Великобритания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "трудным партнером" в Японии назвали действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Вполне возможно, считают японские власти, что из-за несговорчивости и строгости главы российского государства затянется процесс подписания мирного договора между двумя странами.
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