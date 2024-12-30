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Минфин США обвинил Китай в утечке засекреченных документов

2:03
Экономика

В декабре 2024 года Министерство финансов США подверглось серьёзной кибератаке, в результате которой были похищены не засекреченные документы. По данным Reuters, за атакой стоят хакеры, поддерживаемые китайским государством.

Хакер
Фото: wikimedia.org by Almonroth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хакер

Детали инцидента

Злоумышленники получили доступ к ключу, используемому компанией BeyondTrust для защиты облачного сервиса, предоставляющего удалённую техническую поддержку сотрудникам Министерства финансов. С помощью этого ключа хакеры смогли обойти меры безопасности, удалённо подключиться к рабочим станциям сотрудников и получить доступ к определённым не засекреченным документам.

Министерство было уведомлено о взломе 8 декабря и сейчас сотрудничает с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) и ФБР для оценки последствий атаки.

Реакция сторон

Представитель посольства Китая в Вашингтоне отверг причастность Пекина к инциденту, заявив, что Китай решительно выступает против безосновательных нападок со стороны США. Компания BeyondTrust признала наличие инцидента в системе безопасности, затронувшего ограниченное число клиентов, и сообщила, что расследование продолжается.

Предыдущие инциденты

Ранее, в декабре 2024 года, США ввели санкции против китайской компании Sichuan Silence Information Technology за распространение программ-вымогателей, представляющих серьёзную угрозу для жизни людей. В апреле 2020 года эта компания заразила более 80 000 межсетевых экранов по всему миру, включая объекты критической инфраструктуры, что могло привести к серьёзным последствиям.

Выводы экспертов

Специалисты отмечают, что данный инцидент соответствует известной тактике китайских хакерских групп, которые всё чаще используют доверенные сторонние сервисы для осуществления атак.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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