Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными трудностями, если власти не примут срочные меры для сокращения дефицита бюджета, заявил предприниматель и изобретатель Илон Маск, подчеркнув, что ситуация в стране напоминает положение человека, увязшего в долгах.
"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", — написал Маск в социальных сетях.
Интерес вызывает также новый профессиональный поворот в карьере Маска. Ожидается, что он вместе с предпринимателем и политиком Вивеком Рамасвами войдет в администрацию избранного президента США Дональда Трампа. По предварительной информации, они возглавят новое ведомство, нацеленное на повышение эффективности работы правительства.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.