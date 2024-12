США в финансовой яме: Илон Маск предрёк катастрофу

Экономика

Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными трудностями, если власти не примут срочные меры для сокращения дефицита бюджета, заявил предприниматель и изобретатель Илон Маск, подчеркнув, что ситуация в стране напоминает положение человека, увязшего в долгах.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", — написал Маск в социальных сетях.

Интерес вызывает также новый профессиональный поворот в карьере Маска. Ожидается, что он вместе с предпринимателем и политиком Вивеком Рамасвами войдет в администрацию избранного президента США Дональда Трампа. По предварительной информации, они возглавят новое ведомство, нацеленное на повышение эффективности работы правительства.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



