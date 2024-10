ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) опровергла информацию, опубликованную The Wall Street Journal (WSJ), о том, что министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, предупреждал о возможном падении цен на нефть.

В заявлении, опубликованном в соцсетях, отмечается, что ни о какой видеовстрече ОПЕК+ на прошлой неделе, про которую утверждает WSJ, не было и речи.

В ОПЕК подчеркнули, что сведения, основанные на анонимных источниках, являются сфабрикованными и недостоверными.

Организация упрекнула издание в отсутствии профессионализма и нарушении журналистской этики, заявив, что статья демонстрирует неуважение к министрам стран ОПЕК+ и не имеет под собой реальных оснований.

