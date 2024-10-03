Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розмариновое масло: бьюти-хит для восстановления волос
Простые секреты для приготовления картошки с хрустящей корочкой
Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей
Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
Какие корейские авто стоит покупать с рук
Как правильно выбрать подушку для сна: советы специалистов
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды

ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть

0:50
Экономика

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) опровергла информацию, опубликованную The Wall Street Journal (WSJ), о том, что министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, предупреждал о возможном падении цен на нефть.

ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть
Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

В заявлении, опубликованном в соцсетях, отмечается, что ни о какой видеовстрече ОПЕК+ на прошлой неделе, про которую утверждает WSJ, не было и речи.

В ОПЕК подчеркнули, что сведения, основанные на анонимных источниках, являются сфабрикованными и недостоверными.

Организация упрекнула издание в отсутствии профессионализма и нарушении журналистской этики, заявив, что статья демонстрирует неуважение к министрам стран ОПЕК+ и не имеет под собой реальных оснований.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ  The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
РСЗО RM-70 Vampire. Мощный инструмент из Чехии для современной войны Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей
Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть
Какие корейские авто стоит покупать с рук
Как правильно выбрать подушку для сна: советы специалистов
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды
Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи
Тренировка из 3 упражнений, которой достаточно для наращивания мышечной массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.